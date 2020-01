Víkingur Ólafsson lance un nouvel album «Debussy • Rameau» à Berlin

Hier soir, le célèbre pianiste islandais Víkingur Ólafsson a lancé son nouvel album, Debussy • Rameau, avec un récital-conférence intime au Konzerthaus de Berlin, où il est actuellement artiste en résidence. Il a interprété une sélection de pièces de Debussy • Rameau qui sortira le 27 mars 2020. Le premier single, Les Tendres Plaintes de Rameau, de ses Pièces De Clavecin, est maintenant disponible.

«Pour moi, Rameau est là-haut avec Haendel, Scarlatti et deuxième derrière Bach», a expliqué Víkingur Ólafsson en introduisant la soirée. «C’est simplement un génie du clavier.» Son nouvel album juxtapose des œuvres des deux compositeurs français révolutionnaires, Jean-Philippe Rameau et Claude Debussy, séparés d’un siècle et demi. Ólafsson a décrit son nouvel album comme un «dialogue» entre les deux compositeurs qui, a-t-il ajouté, «défait le temps et l’espace avec la musique».

Víkingur Ólafsson a interprété une sélection d’œuvres de Debussy • Rameau, dont le Prélude de Debussy de «La Damoiselle Élue», Le Rappel des Oiseaux de Rameau et sa propre transcription d’un interlude de l’opéra Les Boréades intitulé «Les arts et les heures», et a donné au public un aperçu de ses choix de répertoire pour l’album.

«Pianiste à couper le souffle» (Gramophone) Víkingur Ólafsson est devenu, en quelques années seulement, l’un des artistes les plus recherchés d’aujourd’hui. Il a été décrit par le New York Times comme «l’Islande Glenn Gould» et Gramophone a noté: «Les interprétations d’Ólafsson habitent un monde unique, distinct et extraordinaire qui leur est propre.» Debussy • Rameau suit l’enregistrement acclamé par la critique de Víkingur Ólafsson en 2019 Johann Sebastian Bach qui a été inclus dans de nombreuses listes d’albums de l’année, nommé l’un des plus grands enregistrements Bach de Gramophone, et a remporté le prix du meilleur album instrumental et global de l’année aux BBC Music Magazine Awards 2019. Víkingur Ólafsson a également été honoré aux Opus Klassik Awards et nommé Artiste de l’année du Gramophone et Artiste international de l’année de Limelight.

Debussy • Rameau de Víkingur Ólafsson sortira le 27 mars 2020 – pré-commandez l’album ici.