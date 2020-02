Vince Neil partage la photo de son «bel amour» pour la Saint-Valentin

MOTLEY CRUE chanteur Vince Neil a partagé une photo de lui avec sa petite amie de longue date, maquilleuse célèbre et éducatrice en beauté Rain Hannah, pour la Saint Valentin. Il a écrit dans une légende d’accompagnement: “Happy Valentine’s to my beautiful love @rainhannah”

En 2015, Vince et Pluie, qui a 20 ans de moins que lui, a participé à la abc série réalité “Échange d’épouse de célébrité”. Le programme a également fait son apparition Gunnar Nelson, la moitié du groupe de rock des années 90 NELSON, qu’il a formé avec son frère jumeau, Matthieu. “Échange d’épouse de célébrité” était un spin-off de la version 2004 à 2010 qui avait des non-célébrités.

Neil, ainsi que le reste de MOTLEY CRUE, se prépare à prendre la route cet été dans le cadre de “Le tour du stade” avec DEF LEPPARD, POISON et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS. Le trek commencera le 18 juin à Jacksonville, en Floride, et marquera CRÜELes premières dates en direct depuis la fin de sa course d’adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.

En décembre dernier, Vince Raconté “Supplémentaire” qu’il “y a beaucoup de sacrifices” impliqués dans la préparation d’une tournée de cette ampleur. “Vous devez faire tout ce que vous avez à faire – parce que courir dans les clubs, courir dans les théâtres, courir dans les arènes ou courir dans les stades, il y a une grande différence”, a-t-il déclaré. “Tu dois être prêt pour ça.”

Plus tôt dans le mois, Neil a fait les gros titres lorsqu’un message vidéo qu’il a enregistré pour un superfan est devenu viral.



