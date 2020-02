Vinny Appice, Gilby Clarke, Steve Lukather, Marc Bonilla, d’autres se produiront lors de l’événement ‘Change Ab5’

Ultimate Jam Night, le spectacle de musique communautaire de longue date en résidence au Whisky A Go Go, et Professionnels de la musique indépendants unis présent “Changer AB5”, une nuit de musique et d’unité pour sensibiliser aux effets néfastes de la nouvelle loi AB5 de la Californie sur les professionnels de la musique de la Californie.

L’événement aura lieu le mardi 18 février au Whisky A Go Go à West Hollywood, en Californie. Les portes ouvrent à 20 heures et, conformément à Ultimate Jam Night politique, l’entrée est gratuite pour toute personne de plus de 21 ans.

Artistes confirmés:

* Steve Lukather (TOTO)



* Marc Bonilla



* Vinny Appice (SABBAT NOIR, DERNIER EN LIGNE)



* Gilby Clarke (GUNS N ‘ROSES)



* Teddy “Zig Zag” Andreadis (GUNS N ‘ROSES, Billy Bob Thornton)



* Brent Woods (SEBASTIAN BACH, TAYLOR HAWKINS & THE COAT TAIL RIDERS)



* Chuck Wright (RIOT CALME)



* Norwood Fisher (ARÊTE)



* Scott Page



* Roberta Freeman



* Jorgan Carlson (GOV’T MULE)



* Joe Travers (LA BANDE ZAPPA, Joe Satriani)



* Will Champlin (“La voix”)



* Katisse Buckingham (LES VESTES JAUNES)



* Sean McNabb (DOKKEN, LYNCH MOB)



* Walter Ino (AIGLES DE MORT MÉTAL)



* Matt Starr (Ace Frehley)



* Ira Black (CHORALE CIEL FONCÉ)



* Jon Levin (DOKKEN)



* Jennifer Oberle (HORIZON VERTICAL)



* Steve Weingart (Chaka Khan)



* Fred Aching (POWERFLO)



* Phil Soussan (OZZY OSBOURNE, DERNIER EN LIGNE)



* Johnny Griparic



* Rev Jones (CARBURANT)



* Toshi Yanagi



* Chanteurs de Valley Opera and Performing Arts; Opéra de Los Angeles



* Cordes d’orchestre des Oscars et autres cérémonies

Les conférenciers incluent Ari Herstand de Professionnels de la musique indépendants unis, et d’autres touchés par la loi actuelle.

Le projet de loi de l’Assemblée est entré en vigueur le 1er janvier, ce qui rend plus difficile de qualifier les travailleurs d’entrepreneurs indépendants. L’objectif du projet de loi est de s’assurer que les entreprises n’utilisent pas de pigistes pour économiser de l’argent en contournant les lois du travail qui garantissent des protections telles que les congés de maladie payés, les prestations de soins de santé, les heures supplémentaires et la capacité de se syndiquer.

Bien qu’il ait été initialement ciblé sur des entreprises comme Uber et Lyft, AB5 a coûté des emplois aux écrivains, musiciens et autres indépendants, leur a coûté le revenu nécessaire, leur a rendu plus difficile de trouver du travail et, dans de nombreux cas, a compromis leur gagne-pain.

