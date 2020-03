Vinny Appice revient sur son temps avec Black Sabbath: “ À ce jour, il soutient toujours ma carrière ”

Lors d’une apparition sur un épisode récent de la “80’s Glam Metalcast”, le batteur Vinny Appice on lui a demandé si cela lui semblait “surréaliste” de savoir qu’il était autrefois membre d’un groupe aussi légendaire que SABBAT NOIR. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Ouais, c’est une bonne chose. Si j’y réfléchis, c’est, genre, wow, c’était génial. J’ai pu jouer avec le groupe légendaire – pas l’un des groupes légendaires, mais le groupe légendaire qui a commencé tout ça.

“Pendant que cela se passait dans les années 80, j’ai toujours abordé tout, car je suis musicien dans le groupe et je vais faire un travail”, a-t-il poursuivi. “Je n’ai pas été pris dans le truc du rock-star tout entier. Je me suis davantage pris au piège en tant que musicien et j’essayais de le rendre génial et d’essayer de jouer bien et de faire partie du groupe. Maintenant, quand je réfléchis là-dessus, wow, j’ai pu jouer avec ces gars et les connaître – nous étions assez proches – et c’est plutôt cool. À ce jour, cela continue de soutenir ma carrière.

“Je suis censé aller en Europe en avril”, a-t-il ajouté. “Je l’ai déjà fait. J’ai un groupe en Europe et nous faisons du vieux SABBAT trucs – pas vieux SABBAT des trucs, mais les trucs sur lesquels je suis. Joue à tout ça, certains vieux SABBAT chansons, avec une pincée de DIO. Et j’ai déjà fait trois tournées là-bas; ça se passe si bien. Même chose en Amérique du Sud. Parce qu’ils aiment juste SABBAT et ils aiment DIO – ils aiment Ronnie [[James Dio]. Et je suis capable de faire partie de cette musique et de sortir et de la jouer. Parce que je suis le seul qui reste, vraiment – à jouer à tout ça. SABBAT ne sort pas, Ozzy [[Osbourne]ne sort pas, et je joue sur beaucoup de ces albums. Je n’ai pas joué sur les vieux trucs, mais je les ai assez joués là où ils sont dans mon sang. C’est donc une chose fantastique. J’apprécie vraiment d’avoir l’opportunité de jouer avec un si grand groupe, un groupe légendaire et des gens et des musiciens. “

Appice rejoint SABBAT NOIR en 1980 lors de la “Paradis et enfer” tournée et est apparu sur les albums “Live Evil” (1982) et “Règles Mob” (1981). Fin 1982, il a quitté SABBAT NOIR avec chanteur Ronnie James Dio et a formé le groupe DIO. Ils ont enregistré “Holy Diver” (1983), “Le dernier en ligne” (1984), “Sacre Coeur” (1985), “Entracte” (1986), et “Dream Evil” (1987). En décembre 1989, Appice la gauche DIO. En 1992, il est retourné à SABBAT NOIR pour le “Déshumaniseur” album et tournée. Il a ensuite rejoint DIO et ils ont enregistré “Strange Highway” (1994) et “Machines en colère” (1996).

Appice rejoint son SABBAT NOIR coéquipiers Ronnie James Dio, Geezer Butler et Tony Iommi en 2006 comme PARADIS ENFER, tournée et libérant un album studio, “Le diable vous savez”, avant Dioest décédé en 2010.

Actuellement, Appice est membre de DERNIER EN LIGNE, dont le dernier album, “II”, a été publié en février 2019 via Frontiers Music Srl.



