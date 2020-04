Vinyl Alliance évalue le coronavirus et prend un ton prudemment optimiste

La Vinyl Alliance, l’organisation de commerce de disques vinyle récemment créée, a évalué l’impact de la crise des coronavirus (COVID-19) sur leur industrie, à la fois immédiatement et à long terme.

Après avoir interrogé les membres sur les perspectives de l’industrie du vinyle au milieu de la pandémie de coronavirus, Vinyl Alliance a déterminé que «le plus gros problème [in the vinyl industry] est la chaîne d’approvisionnement cassée. ” Les restrictions sur les voyages en avion, qui ont été mises en œuvre dans des pays du monde entier, entraînent des retards d’expédition et des augmentations de prix, a noté la Vinyl Alliance. En outre, l’incertitude concernant la livraison des produits – et la réception des matériaux – a également compliqué les choses pour les entreprises de l’industrie.

De même, l’analyse de la Vinyl Alliance a mis en évidence l’impact négatif des blocages, des commandes à domicile et des fermetures non essentielles des magasins de disques physiques (y compris ceux qui vendent également leurs produits sur Internet). De plus, plusieurs fabricants de vinyle ont indiqué que la baisse de la demande globale a entraîné une diminution des nouvelles commandes – un point potentiellement important pour l’avenir. (Cependant, la plupart des entreprises de pressage de vinyle interrogées satisfont toujours aux commandes de pré-coronavirus.)

Enfin, Vinyl Alliance a réitéré que le soutien continu de fans passionnés aidera le vinyle à traverser cette période extrêmement difficile. Plutôt que de se détourner des disques, les purs et durs auraient pris le temps d’organiser leurs collections, de se connecter avec d’autres fans sur les réseaux sociaux et de souligner leur intérêt et leur affection pour les disques.

Le vinyle a connu quelques mois difficiles.

Avant même que le nouveau coronavirus n’inflige des dommages fiscaux considérables à l’économie et à l’industrie de la musique, Banning, en Californie, le site de production de vinyle Apollo Masters a brûlé. L’épisode tragique a touché la communauté locale, les employés et l’industrie dans son ensemble; Apollo Masters était l’une des deux sociétés (l’autre située au Japon) connue pour fabriquer des disques de laque, à partir desquels les maîtres en vinyle sont pressés.

Quelques semaines plus tard, les organisateurs de Record Store Day ont reporté leur événement de 2020 jusqu’en juin en raison de problèmes de coronavirus, et Amazon a temporairement arrêté de commander en masse des CD et des disques vinyle pour prioriser les autres expéditions.

Selon une étude récemment publiée, les ventes de vinyle ont chuté de 44% la semaine dernière, s’ajoutant à la baisse des sept jours précédents.