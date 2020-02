Vinyl Alliance, un groupe de commerce de disques vinyles, met officiellement les voiles

Vinyl Alliance, fervent défenseur des disques vinyles et de leur croissance continue, a élu son premier conseil d’administration.

Vinyl Alliance, un groupe nouvellement formé «voué à la sensibilisation aux disques vinyles», a élu son premier conseil d’administration.

Dans un e-mail à Digital Music News, la Vinyl Alliance a indiqué que sa réunion des fondateurs, qui a eu lieu à New York le 22 janvier, a doublé en tant qu’élection pour les hauts fonctionnaires.

Günter Loibl, de Rebeat Innovation en Autriche, a été élu président; Michael Hosp, de kdg mediatech, a été choisi pour être vice-président; Thomas Neuroth, également de Rebeat Innovation, a été nommé trésorier; et Mickie Sister, de Masterdisk USA, a été élue secrétaire.

De plus, Nike Koch (Sony Music Entertainment), Kurt Van Scoy (Audio-Technica) et Leif Johannsen (Ortofon A / S) sont devenus membres du conseil d’administration.

En plus de former un conseil d’administration, Vinyl Alliance a utilisé une grande partie de sa réunion des fondateurs pour développer des stratégies à long terme pour maximiser la portée et l’appréciation de l’industrie du vinyle, qui a connu une résurgence majeure ces dernières années.

En témoignage de l’ampleur de l’attrait du format sur le marché, 1,24 million de disques vinyles ont été vendus au cours de la semaine de Noël 2019, la plupart de toutes les semaines depuis au moins 1991, lorsque Nielsen Music a commencé à surveiller les mouvements des unités de vinyle. De même, les ventes annuelles de vinyle ont augmenté pendant 13 années consécutives.

Le fondateur de Vinyl Alliance, Guenter Loibl, a l’intention de rendre l’organisation aussi diversifiée que possible sur le plan professionnel, la principale exigence d’adhésion étant l’amour du vinyle. Les antécédents variés des membres du conseil d’administration font partie d’un objectif plus large visant à établir «la première association qui couvre tous les segments de l’industrie du vinyle».

Dans le cadre de cet objectif ambitieux, Vinyl Alliance, selon Loibl, est en pourparlers avec «7 ou 8 membres potentiels». Une annonce officielle concernant les nouvelles adhésions devrait être faite prochainement.

Étant donné la force actuelle du marché du vinyle et le soutien considérable manifesté par les fans et les artistes, Vinyl Alliance semble être en position idéale pour cultiver un intérêt supplémentaire à l’avenir. Il est impossible de dire avec certitude où le vinyle sera dans dix ou même cinq ans, mais si les tendances actuelles sont une indication, les meilleurs jours du format sont encore à venir.