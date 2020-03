Vio Lence signe avec Metal Blade Records

Thrashers réunis dans la région de la baie de San Francisco LA VIOLENCE ont signé un accord avec Disques Metal Blade. Le nouvel EP du groupe devrait être enregistré dans les prochains mois.

Chanteur Sean Killian commentaires: “Ma première vraie exposition au thrash metal m’a été apportée par Disques Metal Blade sous la forme de SLAYERc’est ‘Montrer aucune pitié’, qui est devenu mon premier show de thrash metal en direct quand j’ai vu SLAYER au Keystone [in] Berkeley. Aujourd’hui, pouvoir annoncer que LA VIOLENCE a signé un accord pour apporter de la nouvelle musique aux fans de thrash metal et aux futurs fans de thrash metal du monde entier avec nos partenaires Disques Metal Blade est un moment très fier pour moi et LA VIOLENCE.

“Lame en métal est impliqué dans le thrash metal depuis le début avec leur compilation «Massacre de métal», et ils ont résisté à l’épreuve du temps en raison de leur amour pour la musique heavy.

“Merci à tous à Disques Metal Blade pour croire en LA VIOLENCE et pour être fans de la musique que j’aime. “

En janvier dernier, LA VIOLENCE chemins séparés avec le guitariste Ray Vegas et l’a remplacé par l’ancien OVERKILL hache Bobby Gustafson.

LA VIOLENCE sorti trois albums studio entre 1988 et 1993. Le groupe se réunit peu après le guitariste Phil Demmel la gauche TÊTE DE LA MACHINE fin 2018.

LA VIOLENCE a effectué son premier concert de retour en avril 2019 au Oakland Metro à Oakland, en Californie, et a passé l’année dernière à jouer des spectacles sélectionnés aux États-Unis et en Europe.

La programmation actuelle du groupe est composée de Demmel, Gustafson, Killian, le batteur Perry Strickland et bassiste Deen Dell.

Bien que TÊTE DE LA MACHINE chanteur Robb Flynn faisait partie de LA VIOLENCEincarnation classique et joué sur le premier album du groupe, “Cauchemar éternel”, il n’a pas été contacté pour faire les concerts de retour.

Demmel dit à l’Australie Lourd magazine sur LA VIOLENCE‘s comeback: “Tout ça a commencé lentement, juste après avoir arrêté TÊTE DE LA MACHINE et a fait un petit pont avec SLAYER [remplaçantpour[fillinginforGary Holt]. Sean J’ai tenté de faire quelques spectacles et j’étais assez décontenancé, car il n’était pas trop beau la dernière fois que je l’ai vu.[Notedel’éditeur:[Editor’snote:Killian a reçu une greffe du foie en 2018.]… Ma seule préoccupation était Seanet comment il était physiquement. Je pense que toutes les autres choses pourraient être mises en place, mais il n’y a pas LA VIOLENCE sans pour autant Sean Killian. [It was about] en s’assurant qu’il allait être bon, et être capable de le retirer. Je ne voulais pas aller là-bas et juste le soutenir et lui faire traverser une crise – pas une crise de la quarantaine, mais une sorte de chose qu’il voulait juste faire. Je voulais que ce soit de la qualité, car nous avons toujours mis un produit de bonne qualité chaque fois que nous nous sommes réunis et coincés. “

Crédit photo: James Willard

Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).