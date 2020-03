Virgil Abloh réalise Pop Smoke et la nouvelle vidéo de Quavo «Shake the Room»: Regardez

Le clip de Pop Smoke et de Quavo “Shake the Room” est arrivé. Réalisé par le designer et DJ Virgil Abloh, le premier clip posthume sorti depuis la mort de Pop voit les rappeurs rouler dans Paris pendant la Fashion Week. La chanson est apparue à l’origine sur le dernier album du défunt rappeur de Brooklyn, Meet the Woo 2.

Pop Smoke a été abattu le 19 février lors d’une invasion de domicile à Los Angeles. Depuis son décès, des rappeurs comme Freddie Gibbs, Nicki Minaj, Lil Tjay et d’autres lui ont rendu hommage.

Lire “En souvenir de la fumée pop, la figure clé du Brooklyn Rap est partie trop tôt.”

.