Vision 20/20: le regard indéfectible d’Anti-Flag sur un monde en crise

Conscient du message et du médium, les punks américains politiquement conscients Anti-Flag ont enregistré certains des plus puissants chansons de protestation des 25 dernières années. Cependant, au lieu de tourner une réédition en retard de l’un de leurs disques classiques du catalogue, le quatuor Pennsylvanian fête son jubilé d’argent en tirant la broche sur 20/20 Vision: leur 12e album studio et probablement leur ensemble le plus incendiaire à ce jour.

Sorti sur Spinefarm Records le 17 janvier 2020, 20/20 Vision continue dans la même veine que l’American Fall 2017. Il est en colère et conscient, et pourtant – comme le révèlent des chansons comme “Unbreakable”, la chanson titre entraînante et la chanson “It Went Off Like A Bomb” de Stiff Little Fingers – elle est également éminemment accessible.

“Nous devons changer le monde dans lequel nous vivons”

Comme le dit le bassiste / chanteur Chris Barker (alias Chris # 2) à uDiscover Music, le son du nouvel album a été façonné par la volonté du groupe de collaborer. Cela a mené aux sessions d’album dirigées par Benji Madden d’American Fall et un nouveau producteur, Matt Good, également de Floridian alt.rockers From First To Last.

“Matt était parfait pour nous, car il connaissait bien la politique américaine, mais il a également mis l’accent sur la façon dont nous avons énoncé les paroles, ce qui a vraiment contribué à façonner le disque”, a déclaré Barker.

«Mais plus que tout, nous sommes allés avec Matt parce qu’il fait des disques au son moderne. Nous ne pensions pas qu’il serait approprié de faire un disque intitulé 20/20 Vision – un disque qui traite spécifiquement du changement d’une décennie et de l’idée dont nous avons besoin pour changer le monde dans lequel nous vivons – tout en le faisant sonner comme un record punk de 1977! ”

«Les gens assassinent d’autres personnes sur la base de mensonges»

En tant que champions de causes telles que les droits des travailleurs, la communauté LBGTQ + et Greenpeace, Anti-Flag ont toujours cru à la positivité et à la nécessité d’un changement social radical. Cependant, le groupe a rarement adopté une position aussi directe qu’avec 20/20 Vision. Le morceau d’ouverture de l’album, “Hate Conquers All”, raconte Donald Trump lors d’un rassemblement où le président américain aurait plaidé pour punir les personnes qui osent protester en public.

“Ce discours remonte à 2016, pendant la campagne présidentielle”, a déclaré Barker. «Depuis lors, de nombreuses personnes sont apparues qui prennent ce genre de rhétorique très au sérieux.

“Cela a conduit à des incidents horribles à Christchurch en Nouvelle-Zélande, à El Paso au Texas et dans notre ville natale de Pittsburgh, où nous avons eu la plus grande attaque antisémite de l’histoire des États-Unis à la synagogue Tree Of Life”, précise-t-il. “Dans tous ces cas, les gens ont pris des armes à feu dans les espaces publics et assassiné d’autres personnes sur la base de mensonges sectaires et du genre de rhétorique fasciste que notre président actuel et d’autres comme lui font jaillir.”

“Il semble que le sectarisme et la haine gagnent”

Comme c’est souvent le cas avec Anti-Flag, cependant, le politique est mélangé avec le personnel sur 20/20 Vision. En effet, des morceaux comme ‘Don’t Let The Bastards Get You Down’ et le provocateur ‘Unbreakable’ – qui a été influencé par le guitariste / chanteur Justin Sane perdant sa mère à cause du cancer – ont un attrait universel.

«‘ Incassable ’, c’est absolument triompher de l’adversité», déclare Barker. “C’est certainement personnel pour Justin et aussi pour Pat [Thetic, drummer], qui est récemment devenu père, donc ces gars-là ont récemment vécu des expériences qui ont changé leur vie.

“La chanson a cependant une connotation plus large”, ajoute-t-il. «Que nous parlions de l’augmentation alarmante du taux de suicide des LGBTQ + ou de l’augmentation des crimes de haine liés à la race, il semble que le fanatisme et la haine gagnent en ce moment. Face à tout cela, ‘Incassable’ soulève la question de savoir comment nous pouvons prendre toute cette douleur, aller de l’avant et améliorer les choses. C’est vraiment le thème principal de 20/20 Vision. “

“Je veux montrer notre solidarité avec tous ceux qui ont été marginalisés”

Sorti en single, l’irrésistiblement accrocheur «Incassable» a été promu par une vidéo promo DIY mémorable qui a vu Anti-Flag collaborer avec un groupe d’adolescents africains, The Critics Company. Basé à Kaduna, au Nigéria, le collectif s’est forgé une réputation impressionnante en réalisant les courts métrages les plus remarquables à partir des ressources technologiques les plus pauvres.

«Ils réalisaient ces incroyables films de science-fiction avec les effets CGI les plus cool que j’aie jamais vus», s’enthousiasme Barker, «ce qui était d’autant plus remarquable qu’ils ne disposaient que d’un téléphone portable cassé avec l’écran tout battu l’enfer, un microphone collé à la caméra et une feuille verte accrochée pour le fond.

«Voir leur travail m’a rappelé ce que c’était que de commencer un groupe quand on n’a que l’intention», poursuit-il.

«De toute évidence, leur combat leur est propre et je ne dirais jamais que quatre hommes blancs de Pittsburgh pourraient peut-être comprendre ou s’identifier à ce que ça fait d’être des adolescents au Nigéria. Mais je sais que lorsque nous avons lancé Anti-Flag, nous avions exactement le même microphone avec exactement la même quantité de bande. Nous nous identifions extrêmement au sentiment d’avoir quelque chose dans le cœur et d’essayer d’utiliser littéralement n’importe quel outil que vous pouvez trouver dans le hangar pour diffuser votre message. »

«Nous voulons laisser les choses mieux que nous ne les avons trouvées»

Comme le prouve leur récente série d’albums Spinefarm, Anti-Flag utilise judicieusement ces outils. En fait, ils sont l’un des rares groupes contemporains qui continuent de supprimer les barrières entre la pop et la politique. Est-il vraiment si difficile de suggérer que ces punks enflammés de Pennsylvanian devraient être entre crochets avec des figures pionnières telles que Woody Guthrie, Pete Seeger, Phil Ochs et Billy Bragg?

“Eh bien, ces gars sont tous des héros à nous, donc tout ce que je peux dire, c’est que je suis flatté et que nous sommes tous très inspirés par eux”, répond Barker.

“Nous ne serions pas là où nous en sommes maintenant sans cette lignée de musique de protestation et nous sympathisons fortement avec cette même idée de vouloir laisser les choses mieux que nous ne les avons trouvées”, poursuit-il.

«Dans le monde que nous habitons, la protestation et l’action directe obtiennent la marchandise, donc je veux qu’Anti-Flag trouve la plus grande scène et le microphone le plus fort que nous pouvons trouver, afin que nous puissions montrer notre solidarité avec quiconque est marginalisé par la société. C’est toujours notre objectif principal. “

