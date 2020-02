Visionnez Lewis Hamilton jouant du piano avec Lang Lang

Le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton a joué avec le pianiste superstar Lang Lang à Steinway & Sons à Paris. Lewis Hamilton, un pianiste amateur passionné, a impressionné Lang Lang avec son interprétation poignante du tube de 2001 d’Adele “Someone Like You”. “Merveilleux”, a déclaré Lang Lang et a joué avec certains des accords arpégés. Lang Lang a tweeté: «Non seulement Lewis Hamilton réussit sur la piste de course, mais il est aussi talentueux au piano! Regardez avec quelle brio il joue Adele. »

Lang Lang a ensuite joué l’ouverture de la célèbre «Sonate au clair de lune» de Beethoven et ils ont parlé de la pièce. Lewis Hamilton a dit: «J’ai essayé d’apprendre cela» et Lang Lang lui a ensuite donné quelques conseils sur la façon de jouer de la sonate. Lewis Hamilton a tweeté: «Un tel plaisir de rencontrer Lang Lang. Un si humble gars. Je suis déterminé à m’améliorer cette année. ” Lang Lang a tweeté: «C’était génial de discuter avec Lewis Hamilton de la façon dont je peux l’aider à améliorer ses compétences en piano, prochain arrêt, je prendrai la piste.»

Ce n’était pas la première fois que Lewis Hamilton se faisait entendre jouer du piano. Plus tôt cette année, il a partagé une vidéo de lui-même jouant du piano avec son chien, Roscoe, «chantant» en même temps!

À propos de Lewis Hamilton

Lewis Hamilton est un pilote de course de Formule 1 britannique, actuellement en course pour l’équipe Mercedes AMG Petronas. Il est six fois champion du monde et largement considéré comme l’un des plus grands pilotes de F1 de l’histoire. Il a remporté son premier Championnat du monde des pilotes avec McLaren en 2008 avant de rejoindre Mercedes en 2013, avec qui il a remporté cinq autres titres.

À propos de Lang Lang

Lang Lang est l’une des plus grandes stars classiques du monde. Il a vendu des millions d’albums, dépassant les palmarès classiques et obtenant simultanément un succès grand public, et a donné des performances à guichets fermés à travers le monde avec tous les principaux orchestres et chefs d’orchestre du monde. Son dernier album Piano Book, une collection de pièces qui a inspiré Lang Lang à jouer du piano quand il était enfant et l’a conduit sur la voie de la célébrité internationale, était l’album classique le plus vendu au monde en 2019.

Le livre de piano de Lang Lang peut être acheté ici.