Vive Latino 2020 ne sera pas annulé en raison d’un coronavirus

Le 11 mars, L’Organisation mondiale de la santé a qualifié le COVID 19 de pandémie, allumant les feux rouges à l’échelle internationale. C’est pourquoi dans le monde entier, certains événements qui nécessitent la concentration d’un grand nombre de personnes pour éviter les infections ont été reportés et annulés. Le Mexique ne fait pas exception, car au moins 18 cas confirmés sont connus à ce jour.

Contre toute attente et à quelques heures du début de l’édition 2020 du Festival ibéro-américain de culture musicale, connu de tous comme Latino en direct, la chef du gouvernement de Mexico, Claudia Sheinbaum, a confirmé que le festival aura lieu, qui est dirigé par des artistes du monde entier, tels que Guns N ‘Roses, Mogwai, The Cardigans, The Rasmus et plus encore.

Lors d’une conférence de presse, Sheibaum a déclaré qu’au moins à Mexico, les événements prévus pour ces prochains jours ne seront pas annulés, même si 5 cas de coronavirus sont enregistrés dans la capitale chilienne. Plus précisément, il a mentionné que le festival qui se tiendra ce week-end dans le Foro Sol aura lieu, les autorités sanitaires ne jugeant pas nécessaire son annulation.

“Pourquoi cela reste, parce que nous sommes encore dans la phase un et que la suspension n’est pas nécessaire. Mais cela suspend ceux qui n’ont aucun impact “, a-t-il conclu. Claudia Sheinbaum. N’oubliez pas que au Mexique, nous sommes dans la première phase de coronavirus, qui est appelé importation virale, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire pour le moment d’annuler des événements avec un grand nombre de personnes autour.

Vive Latino 2020 fêtera son édition 2020, avec de nombreux événements nationaux et internationaux. Les autres groupes qui joueront à ce festival sont Rodrigo y Gabriela, Little Jesus, Girl Ultra, Babasónicos, Rey Pila, 31 Minutos, Andrés Calamaro, Carlos Vives, DLD, Milky Chance, Portugal. L’homme et beaucoup plus.