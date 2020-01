Vivendi, propriété de Vivendi, acquiert la plateforme de billets Swiss Indie StarTicket

La société de billetterie See Tickets, qui appartient à Vivendi, a acquis du groupe TX une société de billetterie suisse appelée StarTicket.

StarTicket, qui a commencé ses opérations en 2003, vendrait environ 5 millions de billets chaque année en Suisse, tout en servant environ 750 promoteurs.

Avec l’acquisition, See Tickets vend désormais près de 30 millions de billets par an tout en servant environ 10 000 promoteurs. La société est active aux États-Unis et dans neuf pays européens, et ils considèrent que l’acquisition l’aidera à développer ses activités en français et en allemand, car les deux langues sont largement parlées dans le pays.

En septembre 2011, Vivendi a acheté la société pour 96 millions de dollars. Parmi les lieux, festivals et événements que la société gère:

Le Festival de GlastonburyLe Château de VersaillesL’Olympia à ParisGarorock, TomorrowlandWhite Oak Music HallLe Electric Zoo FestivalLe Los Angeles Pride FestivalLe Queen Mary

En octobre dernier, la compagnie a pu vendre 135 000 billets pour Glastonbury 2020 en un peu plus d’une demi-heure.

Des dirigeants de See Tickets et du groupe TX ont commenté l’acquisition.

Rob Wilmshurst, PDG de See Tickets, a déclaré: «Je suis ravi d’accueillir StarTicket et son équipe de direction expérimentée dans notre groupe. Nous admirons depuis longtemps StarTicket en tant que société de billetterie indépendante en Suisse et je sais qu’ensemble, nous serons en mesure de développer davantage la qualité et la gamme de services offerts à nos clients et aux clients du pays. »

Samuel Hügli, qui est le chef de la technologie et des entreprises du groupe TX, a ajouté: «Avec cette acquisition par See Tickets, StarTicket fera partie d’un fournisseur de services de billetterie international de premier plan qui utilise une technologie de pointe et dispose d’un vaste réseau avec de nombreux partenariats. Cela renforcera StarTicket dans la compétition internationale et permettra à See Tickets de bénéficier des nombreuses années d’expérience de StarTicket sur le marché suisse. »

Les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.