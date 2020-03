Vivian Campbell de Def Leppard ne prendra jamais sa retraite: “ Si j’arrêtais de jouer de la guitare, j’attendrais juste de mourir ”

Dans une récente interview avec Scott Rusk du 98,9 KKZX station de radio à Spokane, Washington, DEF LEPPARD guitariste Vivian Campbell on lui a demandé quand il saurait qu’il était temps pour lui de raccrocher. Il a répondu (entendre l’audio ci-dessous): “Ce ne sera pas le cas. Quand je serai mort, quand j’arrêterai de respirer, c’est là que j’arrêterai de travailler. Je n’ai pas l’intention de prendre ma retraite; je n’ai aucun intérêt pour ça.”

Il a poursuivi: “Pour moi, jouer est tout ce que j’ai toujours voulu faire et j’ai eu la chance que c’est tout ce que j’ai jamais fait. Je ne vois aucune raison d’arrêter de travailler. Je ne sais pas ce que je ferais. . Je pense que dans mon cas, si j’arrêtais de jouer de la guitare, j’attendrais juste de mourir. Même quand je faisais mes traitements contre le cancer, même au pire, quand je faisais de la chimio et des cellules souches et tout ça – enfin , pas quand j’étais cellule souche, parce que je ne pouvais pas quitter l’hôpital… Je suis en tournée quand je fais de la chimio hardcore, et je n’ai pas de cheveux sur la tête, je n’ai pas même des sourcils, mais je pense que cela m’a beaucoup aidé à y faire face – le fait que j’ai continué à être en mesure de faire mon travail. Et à ce sujet, je voudrais juste dire que je suis très reconnaissant à mon groupe s’accouple DEF LEPPARD qu’ils ont pris une chance sur moi et m’ont offert cette opportunité de travailler quand j’étais dans cet état. Mais je pense que cela m’a aidé. “

Campbell a ajouté: “Nous nous rendons compte qu’il y a beaucoup de travail acharné, et nous le savons, parce que nous avons travaillé dur au fil des ans. Mais quand vous êtes sur scène, et surtout, comme je le dis, lorsque nous voir notre public grandir – nous sommes à la fin de la cinquantaine et quelques-uns d’entre nous ont maintenant la soixantaine – et aller là-bas et voir des gens assez jeunes pour être vos enfants vraiment vraiment, vraiment apprécier le spectacle et l’énergie qui cela donne, c’est merveilleux. Nous réalisons à quel point nous sommes bénis de pouvoir faire cela. “

Campbell – qui avant de rejoindre DEF LEPPARD en 1992 était bien connu pour son travail avec DIO et SERPENT BLANC – a rendu public son diagnostic de lymphome de Hodgkin en juin 2013.

Campbell a subi trois périodes distinctes de chimiothérapie et une greffe de cellules souches, seulement pour le retour du lymphome de Hodgkin.

Au cours des quatre dernières années, Campbell a été traité avec un médicament appelé pembrolizumab, qui n’a été que récemment FDA approuvé.

Le pembrolizumab est le même ancien président du médicament d’immunothérapie Jimmy Carter a utilisé pour traiter son mélanome métastatique.

L’immunothérapie est une approche révolutionnaire de la thérapie contre le cancer, et l’idée derrière elle est de mobiliser les propres défenses de l’organisme et de les aider dans la lutte contre le cancer.

DEF LEPPARD récemment annoncé sélectionner “Vision 20/20” dates de tournée d’automne avec des invités très spéciaux ZZ TOP. Produit par Live Nation, cette nouvelle étape de dates suivra immédiatement la tournée du stade d’été du groupe avec un succès retentissant avec MOTLEY CRUE, qui a déjà vendu plus de 1,1 million de billets. le “Vision 20/20” La tournée débutera le 21 septembre au Times Union Center à Albany, New York.



