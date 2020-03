Vivian Campbell dit que Def Leppard prévoit une «session d’écriture initiale» pour son prochain album

Lors d’un récent entretien avec Steve King d’Albany, New York Q105.7 station de radio, Vivian Campbell a parlé DEF LEPPARDprévoit d’enregistrer le suivi de l’album éponyme de 2015.

“Je pense Joe [[Elliott, voix]et Phil [[Collen, guitare]et Sav [[Rick Savage, basse]se réunissent dans les prochaines semaines pour commencer à travailler sur quelque chose “, a déclaré le guitariste (entendre l’audio ci-dessous).” Malheureusement, au moment où j’ai eu vent de l’horaire, j’étais déjà réservé pour faire quelques spectacles avec DERNIER EN LIGNE. Mais ce n’est qu’une première session d’écriture.

“Joeécrit toujours des chansons, ” Campbell a continué. “En fait, tout le monde dans ce groupe écrit toujours des chansons. Nous avons toujours quelque chose dans notre poche arrière. Donc, quelqu’un a manifestement un désir ardent et une chanson en laquelle il croit vraiment pour faire bouger les choses. Cela dit, ce n’est qu’un session initiale, et DEF LEPPARD les enregistrements mettent beaucoup de temps à se rassembler. Nous serons donc bientôt ensemble pour commencer les répétitions de la tournée. En fait, nous avons un spectacle unique au Mexique le 1er mai, une date de festival, nous allons donc répéter pendant une semaine ou 10 jours avant cela. Et c’est là que nous commencerons probablement à échanger des idées et à parler d’un calendrier. Mais, de façon réaliste, ce sera l’année prochaine avant que nous entrions pour enregistrer réellement n’importe quelle forme. “

Après Roi Raconté Campbell que c’est super que DEF LEPPARD fait encore de la nouvelle musique, Vivian a dit: “Eh bien, c’est important. Je veux dire, les gens disent:” À quoi ça sert? ” Parce que même un groupe de DEF LEPPARDDans le monde entier, nous ne vendons pas énormément de disques comparativement, quand vous le comparez aux beaux jours des années 80. Je pense que personne ne le fait vraiment – DEF LEPPARD ou tout acte. Mais ce n’est pas vraiment le point. Le fait est que vous devez rester créatif, vous devez rester créatif en tant qu’unité et en tant qu’individus. Et, comme je l’ai dit, nous écrivons toujours des chansons, et il est important de fléchir ce muscle. Et même si nous ne vendions qu’une douzaine d’exemplaires d’un disque, nous le ferions toujours parce qu’il est important pour nous de garder le groupe vital. Et cette vitalité incombe au groupe qui écrit et enregistre de la nouvelle musique. Nous devons continuer d’avancer. “

DEF LEPPARD sortira un nouveau coffret, “Les premières années 79-81”, le 20 mars via UMC/vierge.

“Les premières années 79-81” le coffret représente les deux premiers albums du groupe, “On Through The Night” (1980) et “High ‘N’ Dry” (1981), et a été préparé conjointement avec Elliott qui a agi en tant que producteur exécutif sur le plateau. Le mastering a été fait par l’ingénieur du son de longue date du groupe Ronan McHugh.

Eagle Rock Entertainment publiera DEF LEPPARDc’est “Londres à Vegas” le 24 avril. Cette édition limitée 2Blu-ray + 4CD, 2DVD + 4CD, DVD / Blu-ray + 2CD et sortie au format numérique propose deux films de concert: “Hystérie à l’O2” et “Hits Vegas, Live at Planet Hollywood”.

DEF LEPPARDdernière collection des plus grands succès, intitulée “L’histoire jusqu’à présent – Le meilleur de”, a été publié en novembre 2018.

DEF LEPPARD se prépare à prendre la route cet été dans le cadre de “Le tour du stade” avec MOTLEY CRUE, POISON et JOAN JETT & THE BLACKHEARTS. Le trek commencera le 18 juin à Jacksonville, en Floride, et marquera CRÜELes premières dates en direct depuis la fin de sa course d’adieu 2014/2015. Le groupe a tourné avec POISON en 2011 et DEF LEPPARD fait équipe avec POISON pour une série de dates de tournée en 2017 – mais la prochaine escapade marque la première fois que les quatre groupes ont pris la route ensemble pour une tournée prolongée.



Pour commenter un

BLABBERMOUTH.NET

histoire ou critique, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de

BLABBERMOUTH.NET

et

BLABBERMOUTH.NET

n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui peut enfreindre les lois applicables, utilisez les liens “Signaler à Facebook” et “Marquer comme spam” qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox (@) gmail.com avec les détails pertinents.

BLABBERMOUTH.NET

se réserve le droit de “masquer” les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de “bannir” les utilisateurs qui enfreignent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires masqués apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur «interdit» ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur «interdit» ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).