Vivir: le deuxième album de Enrique Iglesias

Cela a dû être un moment délicat à la table à manger familiale. Un fils prometteur dépose un père vétéran, qui s’habitue maintenant confortablement au sommet du palmarès des meilleurs albums latins de Billboard avec Tango. Le fait que Enrique Iglesias ne figurait que sur son deuxième album, et que Vivir, qui est sorti le 21 janvier 1997, comprendrait pas moins de six singles à succès, aurait sans doute piqué son père, Julio, mais la fierté parentale a peut-être atténué toute douleur professionnelle persistante (et Tango avait profité d’une course de 10 semaines au sommet en tout cas).

Vivir a eu la tâche difficile de suivre le premier album éponyme d’Enrique, qui a connu un succès phénoménal, qui était sorti deux ans plus tôt, en 1995, et l’a établi comme une star majeure, vendant plus de six millions d’exemplaires dans le monde et offrant quatre succès n ° 1 sur les cartes latines américaines.

Maintenir une formule gagnante

Lourd sur les ballades mais parsemé de moments pop plus légers, Vivir maintiendrait la formule gagnante de son prédécesseur tout en s’appuyant sur le flair en développement d’Enrique pour l’écriture de chansons. Sur cet album de dix titres, vous trouverez l’une de ses ballades les plus lourdes à ce jour, du pop-rock léger et un morceau qui menace presque de sortir comme une ballade de synthé. Ce qui unifie cet ensemble diversifié, cependant, est un accent largement non restreint sur les grandes mélodies – une discipline qu’Enrique maintient à ce jour, malgré le travail plus ambitieux qui caractérise sa récente production.

Jouant la sécurité avec le premier single de l’album, “Enamorado Por Primera Vez”, Enrique donne à cette tranche classique de la pop-balladry des années 90 une voix accomplie qui la place dans une ligue à part. La coupe auto-écrite a fait ses débuts en haut des charts Billboard Latin – une réalisation rare à l’époque – et reste l’une de ses ballades de signature, toujours parfaitement lancée pour la radio pop. À l’époque, les morceaux en espagnol se croisaient rarement, mais il est certain que si Boyzone ou Backstreet Boys avaient abordé cette chanson, elle aurait progressé facilement dans les classements internationaux.

La piste sélectionnée pour le deuxième single est une reprise rare d’Enrique; son pedigree improbable en tant qu’ancien Noël n ° 1 par The Flying Pickets, et le premier succès de Yazoo, a conduit à sa résurgence quand Enrique a percé à l’international à la fin du siècle. Étant donné un arrangement pop plus léger comme «Solo En Ti», «Only You» a perdu une partie de sa majestueuse fragilité de synthé, mais est devenu un autre succès majeur, en tête des charts latins américains pendant plus de deux mois.

Intensité, urgence et rythme

Sur le troisième single de Vivir, ‘Miente’, les choses deviennent plus expérimentales. Alimentée par la conduite d’une ligne de piano, cette chanson dramatique amplifie l’intensité et ajoute une urgence et un rythme à l’album, avec une paire de crochets de balayage qui en font l’un des points forts incontestables de Vivir. Avec la pop légère et aléatoire de «Vivire Y Morire», qui rappelle agréablement Dire Straits«Walk Of Life», il n’ya guère besoin de preuves supplémentaires de la nature éclectique des auteurs-compositeurs qui ont inspiré Enrique, qui a écrit le morceau. C’est un cadeau de lui qu’il parvient à fusionner les influences pop, rock et dance dans son travail – une approche qui l’a maintenu à flot sur les marées capricieuses des goûts pop changeants.

Sur ‘El Muro’, un morceau d’album qui aurait pu marquer gros comme un single, la mélodie influencée par les années 80 a besoin de peu d’imagination pour la voir transformée en un classique de synthé épique en devenir, tandis que ‘Revolucion’, le quatrième single de l’album, mais piste finale, est une ballade pop en plein essor qui, de façon surprenante, a brisé la série consécutive de hits américains latino n ° 1. Néanmoins, c’est une façon fantastique de clôturer cet album de premier ordre.

Une masterclass précoce

Ailleurs, «Volvere» est le moment le plus lourd de Vivir – une ballade épaisse et sombre qui éclaire la lueur occasionnelle de fado que vous pouvez trouver dans le travail d’Enrique. En revanche, «Lluvia Cae» fait partie des offres les plus légères de l’ensemble: un mélangeur pop moelleux qui a été choisi comme cinquième single de l’album. Et si vous pensiez que la campagne Vivir serait dépensée après un an, la ballade “ Al Despertar ” a été choisie comme l’incroyable sixième single de l’album, aidant à propulser Vivir à 15 semaines non consécutives au n ° 1 sur les cartes latines, plus les accrochages une nomination aux Grammy Awards pour le meilleur album pop latin et une victoire au neuvième prix Lo Nuestro, où Enrique était l’artiste le plus nominé de la soirée.

Quiconque revisite les travaux antérieurs d’Enrique trouvera beaucoup à apprécier sur Vivir – toutes les preuves dont vous avez besoin de son talent pour chevaucher sans effort les mondes de la pop et du rock sont ici (bien que les influences de la danse émergeraient largement plus tard). C’est de la pop – et sans vergogne – mais Enrique n’allait jamais être défini par une crédibilité critique. Il est trop intelligent pour ça. Vivir est l’une des premières classes de maître à identifier un public et à s’appuyer sur lui. La superstar internationale marquait son cap.

