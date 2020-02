Voici à quoi ressemble la mystérieuse femme du premier album de Black Sabbath de 1970

À partir du début de 2020, les nouvelles (certaines fausses rumeurs et d’autres) sur la santé d’Ozzy Osbourne ont commencé à sortir, l’une des plus grandes figures de la musique du XXe siècle considérée avec les membres de Black Sabbath comme pionniers du métal lourd.

Certains médias ont déclaré que Ozzy était sur son «lit de mort», et lorsque cela a été nié, des informations ont été publiées selon lesquelles il n’était pas sur le point de mourir, mais sa santé n’était pas la meilleure.r, surtout quand nous avons appris qu’il luttait contre la maladie de Parkinson. Et il y a quelques jours, nous savions à peine qu’il combattait la maladie depuis 2003 …

Tout ce contexte sert à parler de l’importance d’Ozzy dans l’industrie de la musique et pourquoi le monde a été surpris et attristé par les nouvelles qui Votre santé n’est pas la meilleure.

Le premier que nous avons déjà mentionné: Ozzy Osbourne avec Tommy Iommi, Geezer Butler et Bill Ward, ont été les pionniers de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de heavy metal, changer complètement l’industrie du rock. Et la preuve maximale de cela était la sortie en 1970 de l’album Black Sabbath, son premier travail que le 13 février, il a eu 50 ans.

Black Sabbath est considéré comme le premier disque métal de l’histoire avec des chansons qui soutiennent cette déclaration comme “The Wizard” et “N.I.B.” Cependant, une autre des parties qui composent cet album qui le rend si emblématique, est sa couverture On y voit une maison abandonnée, une forêt ombragée, un lac froid et une femme debout essayant de couvrir quelque chose dans son corps.

L’art de Black Sabbath est sombre, c’est un peu effrayant, c’est effrayant … et c’est la meilleure description de ce qu’est Black Sabbath. par lui-même et sa musique. Dans la pochette de l’album,il ressemblait au nom d’un Keef, dont le nom sera répété sur trois autres pochettes d’album du groupe.

Et qui est la femme? Personne ne savait jusqu’à récemment quand ils ont découvert qui était le célèbre artiste et le modèle qu’ils ont utilisé pour cette couverture. Pour célébrer les 50 ans du Black Sabbath, Rolling Stone a eu une interview avec l’artiste, qui a révélé quelques détails de cet album, sa musique et son art, tous conjugués.

Le nom complet de l’artiste est Keith “Keef” Macmillan, et n’avait jamais accepté de donner une interview jusqu’à présent à l’occasion des 50 ans de l’album. Keef, comme il est connu, a travaillé non seulement avec Ozzy, mais aussi avec des personnages comme David Bowie, Kate Bush, Motörhead et même Rod Stewart.

Keef, photographe professionnel, a créé son travail de designer chez Vertigo Records quand il a été chargé de travailler sur l’art du premier album de Black Sabbath, et il l’a fait avec toute la liberté de création. Il a donc décidé d’aller dans l’Oxfordshire où il a trouvé cette structure.

Ensuite, il a appelé une agence de mannequins pour être une femme avec les caractéristiques qu’il avait en tête, et c’est ainsi qu’il entre l’histoire de Louisa Livingstone, une jeune femme entre 18 et 19 ans. Les sessions ont eu lieu entre novembre 1969 et février 1970 quand l’album est sorti officiellement, et dans une interview avec le même média, dit qu’ils se sont levés à 4 heures du matin pour travailler, les matins les plus froids de l’époque.

Plusieurs interprétations de la pose de la femme sur la couverture de Black Sabbath ont été faites, et au début, nous avons mentionné qu’il semble cacher quelque chose … et la réalité est beaucoup plus simple que cela: Louisa essayait de rester au chaud avec les vêtements qu’elle portait. Pas d’objets, d’animaux ou quelque chose d’étrange, de chaleur pure.

Peut-être que nous nous attendions à une histoire plus sombre, mais ce n’est vraiment pas le cas. C’est juste comment ça aurait dû sortir pour Black Sabbath (album et groupe), est devenu un hit et a changé le cours de l’histoire non seulement du métal, mais de la musique en général, car cet album est aussi la représentation de comment la musique et l’art sont combinés au même endroit, en adhérant toujours au même concept.