Voici ce que nous savons du nouvel album possible de Kendrick Lamar

Nous ne sommes qu’une semaine (formelle) de 2020 et nous avons quelques albums que nous espérons certainement entendre. L’un d’entre eux sans aucun doute l’un de ceux qui génère le plus d’attentes est le nouvel album possible de Kendrick LamarEh bien, après l’énorme succès qui était son quatrième album studio, DAMN – qui l’a même conduit à remporter le prix Pulitzer et le Grammy du meilleur album hip hop en 2018 -, tout le monde attend d’entendre de nouvelles rimes du rappeur de Compton .

Pendant près de trois ans lorsque l’album est sorti, le bon Kendrick s’est consacré à donner des présentations partout dans le monde, pour être spécifique dans les festivals comme Lollapalooza Stockholm, NOS Alive et Rock Werchter, où il a été émis l’hypothèse qu’il pourrait s’agir de nouvelles chansons, mais rien de tout cela n’est arrivé, car il était dédié à donner un examen précis de toute sa discographie puissante.

Maintenant et grâce à l’ancien directeur éditorial de Billboard, Bill Werde, la rumeur a commencé à se répandre que le prochain album de Kendrick pourrait être entendu cette année. Dans une série de tweets, le journaliste musical – en plus de faire l’éloge du rappeur -, cIl a noté que certaines de ses connaissances et des forts proches ont confirmé que Lamar était en studio pour enregistrer ce qui pourrait être son cinquième matériel d’enregistrement. Comme si cela ne suffisait pas, il a également mentionné que le chanteur de “HUMBLE” fait des sons rock pour cet album, que nous avons pu entendre pendant quelques secondes sur DAMN.

Bien que nous puissions penser que c’est une excellente nouvelle et qui excite certainement tous les fans, nous ne pouvons toujours pas chanter la victoire. Selon Werde lui-même, que Kendrick compose et travaille en studio ne signifie pas que nous sommes si près d’entendre de nouvelles comptines et bars de Compton. «Tout simplement parce que l’enregistrement est en cours, cela ne signifie pas qu’il sortira la semaine prochaine. Les albums reviennent au studio tout le temps après ce point, et pour un million de raisons différentes », a déclaré Bill.

Nous ne pouvons que laisser M. Kendrick Lamar fait sa chamba en studio, prend son temps pour composer des rimes dures accompagnées de bases percées et dans l’une de celles-ci nous surprend à tout moment en 2020 avec de nouvelles chansons et l’annonce de son cinquième album studio. Croisons les doigts pour être le miracle de cette année.