Voici comment sonne une guitare faite avec des pièces LEGO

Quand nous étions jeunes et que nous voulions apprendre à jouer de la guitare, nous avons généralement essayé d’obtenir certaines des beautés que nos idoles utilisent. Ne le faites pas, tout le monde voulait à un moment donné acheter des lires chères utilisées par des musiciens légendaires tels que Jimmy Page, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Angus Young et bien d’autres, mais la vérité est que la plupart de ces lyres sont très chères, comme on dit: enbeces bida n’est pas comme on le souhaiterait. Beaucoup ont décidé de construire un instrument de leurs propres mains.

Peut-être le cas le plus célèbre est celui de Brian May, qui avec l’aide de son père et à l’aide de pièces communes lil a créé une guitare unique, qui lui a donné de la personnalité et un ton très particulier. Partant un peu de cette idée et s’inspirant de son fils, luthier et musicien turc, Tolgahan Cogulu commencé à travailler sur une lyre différente, fait presque entièrement par des pièces LEGO.

Tout a commencé quand Tolgahan a créé la première guitare microtonale réglablee, qu’est-ce que cela signifie? Eh bien, dans la culture turque, cette lyre est utilisée pour atteindre ce son exotique à travers des notes plus petites – très similaires au sitar. Après avoir remporté un prix de l’Université de Georgia Tech dans la catégorie des instruments innovants, le musicien turc a décidé de créer quelque chose de nouveau et l’inspiration était son fils, Atlas.

Selon Cogulu lui-même, le petit garçon est venu avec lui et lui a vendu l’idée de créer une nouvelle guitare dont le bras avait ces pièces curieuses. Bien qu’il semble que ce soit par pur caprice, il y a une raison très spécifique de mettre des parties de LEGO à sa création, car ils vous permettent d’identifier ces microtons dont nous parlons tellement plus facilement à tous ceux qui veulent jouer de cet instrument particulier.

Après avoir réfléchi à comment faire fonctionner la guitare et après quelques années à travailler dessus, Tolgahan a finalement réussi à faire fonctionner parfaitement cette lyre et cela nous était clair avec une vidéo dans laquelle on voit le petit Atlas jouer Comme un maître. Il ne fait aucun doute qu’en matière de créativité, tout, absolument tout est valide, jusqu’à ce que vous utilisiez votre ensemble LEGO Star Wars, jiar jiar.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, Découvrez ci-dessous le processus de création de cet instrument et surtout écoutez comment cette guitare microtonale créée avec des sons LEGO: