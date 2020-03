Voici la liste actualisée des événements annulés par le coronavirus

Le coronavirus prend le monde entre ses jambes. Au cours des dernières semaines, des dizaines de concerts, festivals de musique, productions cinématographiques et toutes sortes d’événements de masse ont été annulés sur toute l’étendue du continent asiatique et du monde. Le continent américain est le dernier et le plus récent touché par cette épidémie. Ensuite, nous partagerons une liste mise à jour des différents événements annulés et / ou reportés en raison du coronavirus. Nous continuerons à mettre à jour cet article à mesure que de plus amples informations seront disponibles.

FESTIVALS

-Tomorrowland Hiver 2020 Il est devenu une victime du coronavirus. Il y a une semaine, le gouvernement français dirigé par Emmanuel Macron a décidé d’annuler le festival de musique électronique à titre préventif.

– SXSW 2020 Il a annulé toute sa programmation pour la première fois en 34 ans d’histoire du festival. C’était après que les autorités de la ville d’Austin aient déclaré “l’état de catastrophe”.

– Ultra Music Festival, Le festival fait pour profiter du meilleur de la musique électronique mondiale a été annulé à titre préventif pour éviter de propager le virus lors d’un événement massif.

-Coachella Il n’annule toujours pas, mais il est sur le point d’être reporté jusqu’en octobre de cette année. Dans les prochaines heures, cette décision sera officialisée.

CONCERTS

– BTS, Journée verte, Nouvelle commande, Avril Lavinge, Khalid et Slipknot Ils ont annulé leurs tournées sur le continent asiatique.

– Justin Bieber Il n’a pas annulé ses concerts aux États-Unis, mais il a réduit le nombre de billets vendus des stades aux arénas plus petits.

– Madonna annulé toutes les dates restantes de votre visite de Madame X à Paris après que le bureau de la police générale a interdit tous les événements publics avec plus de 1000 personnes.

– Pearl Jam Il lui a également dit «là-bas, jeune homme» lors de sa tournée en Amérique du Nord

PRODUCTIONS

– Mulan et Sonic The Hedgehog a retardé sa première en Chine, un endroit qui a vu plus de 70 000 cinémas fermer et voir des pertes de près de 2 milliards de dollars.

– La nouvelle version de James Bond No Time to Die, a été retardé jusqu’en novembre 2020. De nombreux cinémas à travers le pays, en particulier en Chine et en Italie, ont été fermés dans l’espoir de contenir la propagation du coronavirus.

– La production de Mission Impossible 7 en Italie, il a été annulé indéfiniment. À l’heure actuelle, l’Italie vient d’isoler 16 millions de personnes du coronavirus.