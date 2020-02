Voici la musique de chaque publicité LIV du Super Bowl

Quelle chanson vient de jouer dans cette publicité très en vue du Super Bowl LIV? Voici une liste des chansons (et de leurs artistes correspondants) qui sont jouées pendant les publicités du Super Bowl LIV.

Félicitations à tous les artistes, compositeurs, labels et éditeurs qui ont signé des accords de licence musicale Super Bowl LIV! Voici le récapitulatif de chaque chanson incluse pour le grand jeu que nous avons pu identifier. Nous recevons toujours des informations sur quelques spots, veuillez donc remplir tout ce que nous avons manqué dans les commentaires.

Publicité «Avant Alexa» d’Amazon (avec Ellen DeGeneres)

La publicité «Avant Alexa» d’Amazon se termine avec Alexa jouant la chanson préférée d’Ellen DeGeneres, «Yeah!» De Usher (avec Lil John et Ludacris).

Chanson: “Ouais!”

Artiste: Usher ft. Lil John et Ludacris

Masie Williams Spot d’Audi

La star de Game of Thrones, Masie Williams, couvre «Let it go» de Frozen dans la publicité d’Audi pour les véhicules entièrement électriques.

Chanson: “Laisser aller”

Artiste: Idina Menzel

Avocats du réseau commercial d’avocats du Mexique

Les avocats du réseau commercial du Mexique présentent Molly Ringwald et se terminent avec le jingle très accrocheur des avocats du Mexique.

Chanson: “Avocats du Mexique Jingle”

Artiste: Avocats du Mexique

Commercial «typique américain» de Budweiser

Le morceau de fond de l’annonce «Typique américain» de Budweiser est «Crescendo» de SebastiAn.

Chanson: «Crescendo»

Artiste: SebastiAn

Annonce “Je ne peux pas toucher à cette annonce”

La courte et douce annonce de Cheetos “Can’t Touch This” présente un camée de MC Hammer, dont la célèbre “U Can’t Touch This” est jouée.

Chanson: “Vous ne pouvez pas toucher ça”

Artiste: MC Hammer

Duel du Far West de Doritos entre Lil Nas X et Sam Elliott

Lil Nax X et Sam Elliott se battent pendant que “Old Town Road”, lauréate d’un Grammy Award de Lil Nas X, joue.

Chanson: «Old Town Road»

Artiste: Lil Nas X ft. Billy Ray Cyrus

La publicité débute avec l’intemporel «Il Buuone Il Brutto Il Cattivo» d’Ennio Morricone.

Publicité commerciale «Comment ne pas oublier» de Google

Les parties non vocales de “Say Something” de A Great Big World sont diffusées pendant la publicité “How to Not Forget” de Google.

Chanson: «Dites quelque chose» (version instrumentale)

Artiste: Un grand grand monde

Spot «Find the Goodness» sur quatre écrans de Heinz

Le spot de quatre écrans de Heinz est accompagné de «Reach Out, I’ll Be There» des Quatre Tops.

Chanson: “Tends la main, je serai là”

Artiste: Les quatre sommets

Commercial «Smaht Pahk» de Boston-Heavy de Hyundai

La publicité «Smaht Pahk» de Hyundai, qui comprend des camées de John Krasinski du bureau et de la légende des Red Sox David Ortiz, est complétée par des riffs à l’ancienne de «Dirty Water» de The Standells. Rachel Dratch et Chris Evans sont également à l’honneur. .

Chanson: Eau sale

Artiste: Les Standells

Commercial «Tough Never Quits» de Kia

La musique de fond de la publicité de Kia’s Seltos, qui met en vedette la star des Las Vegas Raiders Josh Jacobs, est «Terre + Eau» de Malicia Darkwave.

Chanson: «Terre + Eau»

Artiste: Malicia Darkwave

Publicité Fallon-Cena de Michelob Ultra

La publicité de Michelob Ultra pour le Super Bowl 2020 présente la légende de la WWE John Cena, le comédien et animateur de Tonight Show Jimmy Fallon et The Roots, qui jouent à «Get Ready» tout en motivant Fallon à faire de l’exercice.

Chanson: “Sois prêt”

Artiste: Les racines

Commercial «Be the One» de Microsoft

“Be the One” apparaît en arrière-plan pendant la publicité de Microsoft du même nom. L’entraîneur adjoint des 49ers de San Francisco, Katie Sowers, est à l’honneur. La piste enregistrée sur mesure n’est pas encore disponible à l’achat / au téléchargement.

Chanson: “Etre le prémier”

Artiste: Joel Simon et Nathan Padgett

«Paint it Black» de Pepsi Zero (avec Missy Elliott et H.E.R.)

SA. et la variation “Paint it Black” de Missy Elliott est certainement coincée dans des millions de têtes de téléspectateurs du Super Bowl, mais on ne sait pas si la piste aura une sortie complète; au moment de la rédaction, la chanson entière n’avait pas été mise à disposition par Pepsi.

Chanson: “Peint le en noir”

Artiste: SA. et Missy Elliott

Publicité Car-Chase de Porsche

Pendant l’annonce rapide du Super Bowl 2020 de Porsche, “Aymo” joue en arrière-plan.

Chanson: «Aymo»

Artiste: Gramatik et Balkan Bump ft. Talib Kweli

Publicité «Le monde est hors de tout» de Snickers

La solution innovante de Snickers pour réparer le monde s’accompagne d’une chanson originale, mais on ne sait pas quand (ou si) elle sera officiellement publiée.

Spot «Tous les gens sont des gens fiscaux» de Turbo Tax

La version complète de la chanson présentée dans l’annonce Super Bowl 2020 de Turbo Tax n’a pas été publiée, mais une version étendue du spot est disponible sur YouTube.

Annonce multiforme de Walmart

Il n’y a pas de meilleur adjectif que «à multiples facettes» pour une publicité qui présente Buzz Lightyear, des figurines Lego, Bill de Bill et Ted, des extraterrestres, un carlin parlant, R2-D2 et C-3PO, et bien plus encore.

Chanson: «Bien sûr, ça me fait du bien»

Artiste: mandat

“Sure Feels Good to Me” de warrant joue au début du spot, et ce qui ressemble à du yodel de Slim Whitman joue à la fin, bien qu’il puisse s’agir d’un artiste différent et de talent similaire.