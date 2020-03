Voici le guide de survie pour Vive Latino 2020

À la fin, après des semaines d’attente et des billets prêts en main (ou probablement les conserver là où personne ne pourrait leur nuire) Les 14 et 15 mars se tiendra la 21e édition de Vive Latino, un festival qui, année après année, nous apporte les artistes les plus remarquables de la scène musicale latino-américaine et du monde, et que cette année nous permettra de profiter de concerts tels que 31 Minutos, Guns N ’Roses, The Cardigans, Babasónicos, Los Tucanes de Tijuana, The Rasmus, Zoé, Portugal The Man, entre autres.

La meilleure chose à propos de Vive Latino est que votre offre ne se contente pas de rester musicalement, car dans sa mission de donner à ses abonnés une expérience complète, il leur donne également la possibilité de profiter d’autres activités. La preuve en est le fameux Comedy House, où beaucoup peuvent voir leurs stands préférés faire ce qu’ils savent le mieux, ou combats de lutte, où en plus d’enseigner l’anneau Plusieurs professionnels de l’AAA offriront des cours de lutte. ¡Órale!

En fin, le week-end Vive Latino est un événement incontournable de l’année pour beaucoup, et bien que plusieurs les connaissent déjà tous, comme le dirait le chaviza – c’est parce qu’ils assistent au festival chaque année – d’autres se plongent simplement dans les eaux de Vive Latino. Si c’est votre cas et que vous avez un peu peur, ne vous inquiétez pas, cela Ici, nous vous laissons notre guide de survie afin que vous puissiez profiter de Vive Latino comme il se doit.

Tout d’abord, la balle!

Bien sûr, vous ne pouviez pas manquer les tombolas GNP qui sont même dans la soupe de la soupe. Jetez un œil à la dynamique qu’ils ont pour gagner des doubles abonnements pour ce Vive Latino 2020. Ici, nous quittons les bases en cas de doute, mais nous mettons ensuite le simple tweet à participer. N’oubliez pas de les suivre également, car ces gars-là vont jeter la maison par la fenêtre chaque fois qu’ils le peuvent cette année:

Comment arriver

Vive Latino se tiendra au Foro Sol du CDMX et pour y arriver vous pouvez le faire en voiture (Vous venez de mettre le Waze pour vous emmener sur l’avenue Viaduc Río de la Piedad et Río Churubusco, dans le quartier Granjas México) ou vous pouvez le faire en transports en commun:

Si vous décidez d’arriver à travers le toujours surprenant CDMX Metro, vous pouvez descendre à la gare Ciudad Deportiva, ligne 9 (celui qui est marron) et marchez un peu jusqu’à la porte d’accès

Si vous préférez à la place le Metrobús, vous pouvez descendre à la station Iztacalco sur la ligne 2 (couleur violette) et marcher quelques pâtés de maisons jusqu’au Foro Sol.

Maintenant, si vous ne voulez pas vous soucier des transports en commun si vous fermez à 12 heures, et ce n’est pas dans vos plans de souffrir car il n’y a pas de parking pour votre voiture, Vous pouvez également acheter le service Ticket2Ride, lequel vous propose de vous emmener et de vous amener d’un point proche de votre petite maison, au Foro Sol, pour une somme modique de 185 pesos par jour ou 370 pour les deux jours de l’événement.

Le transport partira de divers points de la ville (afin que vous choisissiez celui qui est le plus proche de vous) et ne vous prendra et ne vous laissera au même endroit (afin que vous ne continuiez pas à dire au chauffeur des choses comme “tu ne peux pas aller ici?”). Les tickets de transport peuvent être obtenus ici et ce sont les points de départ que le service aura:

Le climat

Nous sonnerons comme nos petits patrons (qui ont toujours raison, ça vaut le coup de le mentionner) mais La météo est toujours un facteur important pour profiter ou souffrir lors d’un festival de musique.

Pour Vive Latino cette année, selon AccuWeather, le climat le ciel sera nuageux les deux jours du festival et les températures seront basses la nuit. Nous vous recommandons donc de vous réchauffer, afin que vos mamans n’aient plus à enduire Vaporub sur leurs seins.

Le repas

Cette année Vive Latino aura la présence de 2 restaurants, 23 stands de restauration et 27 foodtrucks donc vous rechargez vos batteries et ne nous laissez pas nous évanouir lorsque vous écoutez votre groupe préféré.

Et qui puis-je voir à Casa Comedy?

Il y aura 10 talents, parmi lesquels figurent Alex Fernández, Ana Julia et «La Cotorrisa» (Ricardo Pérez et Slobotzky) qui fera rire tout le monde dans cette édition de Vive Latino 2020, et ceux qui apparaîtront à la célèbre Comedy House pour nous faire rire de plus de puissance.

😁😂 C’est le talent et les horaires dans lesquels @casacomedytv nous fera rire en # VL20!

Qui iront-ils voir?

🎟️👉 https://t.co/0X3ydmQH5v pic.twitter.com/rsNAydmPk5

– Vive Latino (@vivelatino) 28 février 2020

Les horaires

Avez-vous configuré votre itinéraire? Avez-vous déjà décidé de cet acte même si vous les rejoignez avec celui que vous vouliez également voir? Vérifiez à nouveau les horaires afin qu’aucun artiste ne les rate!

Que puis-je / dois-je apporter au festival?

C’est une règle de base, presque d’or, que lors de l’accès les membres de la sécurité du festival vous contrôleront de la tête aux pieds pour vérifier que vous n’entrez pas d’objets non autorisés à Live Latino. Alors afin que vous ne passiez pas un ours, ou que vous ne deviez pas voir vos affaires jetées à la poubelle, nous partageons ici certaines des choses avec lesquelles vous pouvez entrer:

– Transportez un sac à dos de taille conventionnelle. Nous vous déconseillons de vous jeter au festival avec des sacs à dos de camping, car en plus ils ne vous laisseront pas passer, vous éviterez ainsi d’être baptisé comme «El Pípila del Vive Latino».

– Espèces ou cartes de débit et de crédit avec solde. N’oubliez pas que Vive Latino aura le système sans argent liquide, vous pouvez donc mettre de l’argent dans votre bracelet, puis garder vos cartes bien pour ne pas les perdre.

– Vous pouvez prendre Maux de tête, estomac, coliques, gastrite et plus de pilules, tant qu’ils sont fermés.

– Crème solaire, il est essentiel pour les rayons du soleil qui provoquent des lésions cutanées même si la journée est nuageuse. Vous pouvez également prendre lunettes de soleil.

– Un petit gel antibactérien.

– Déodorant (bar uniquement), serviettes féminines (fermées) et papier toilette.

– Boîtes à cigarettes et briquets fermés.

– Batterie externe pour votre téléphone portable. Essayez d’en prendre un, ils vous font vraiment vous arrêter au moment de demander l’Uber à la sortie ou d’informer vos parents que vous vous dirigez déjà vers votre petite maison.

– Des chaussures confortables. Sérieusement, il n’y a rien de père qui quitte le festival avec le sentiment que vos pieds ont été brûlés comme Cuauhtemoc lui-même

Et que je ne peux / dois-je aller au festival?

Ce sont les choses que vous ne devez pas prendre sauf si vous voulez voir comment elles vont directement aux ordures (il est à noter que vous êtes averti):

– Appareils photo à objectif professionnel ou interchangeable.

– Blanc ou armes à feu. Pourquoi les portez-vous en premier lieu?

– Des tentes. Ce n’est pas Glastonbury, mon pote.

– Parasols Vous pouvez blesser quelqu’un et n’hésitez pas à tout ce qui rappellera à plusieurs reprises à votre patron de ne laisser personne voir quoi que ce soit.

–Boissons alcoolisées, aliments et boissons en général.

– stupéfiants

–Drones

–Les animaux (Vous n’aimez même pas Guns N ’Roses, laissez-le à la maison pour que la queue soit chassée toute la journée)

– Animaux en peluche, ceintures avec grande boucle et sprays.

– Pyrotechnie.

–Tout objet pouvant être considéré comme dangereux par les membres de la sécurité de Vive Latino.

Conseils supplémentaires

–Si vous pré-copiez avec vos amis, ne conduisez pas. Nous vous le demandons s’il vous plaît.

– Gardez bien vos affaires et ne les quittez pas du tout des yeux.

– Amusez-vous au maximum sans affecter l’expérience des autres.

Rendez-vous ce week-end!