Voici le premier extrait audio du nouveau projet solo de Dj Ashba

Le premier extrait audio de ASHBA, le nouveau projet solo de l’ancien GUNS N ‘ROSES et actuel SIXX: A.M. guitariste DJ Ashba, est disponible sur son site officiel.

Ashba a annoncé plus tôt cette semaine qu’il avait signé un accord exclusif avec Enregistrements Edgeout/Universal Music Group/UMe pour le projet, qui le verra “mettant en vedette différents chanteurs de différents genres sur chaque chanson.”

Bien que Ashba a commencé à travailler sur le projet en collaboration avec son SIXX: A.M. camarade de groupe James Michael – sous le nom du groupe PYROMANTIQUE – il est depuis devenu un Ashba aventure solo, avec Michael annonçant en 2018 qu’il s’éloignait du groupe.

Ashba commente: “Au cours des deux dernières années, je me suis retrouvé à traverser une transformation musicale – presque une évolution, pourrait-on dire. J’ai laissé ma créativité couler librement sans essayer de la restreindre pour la tout un parcours très libérateur et aussi très excitant. Cela m’a permis d’expérimenter de nouveaux sons et compositions qui traversent les frontières de plusieurs genres musicaux, de créer quelque chose de si unique et passionnant que j’ai hâte de le partager avec le monde. “

Ashba a réuni une formidable équipe qui comprend Tony Guanci, Edgeout fondateur et chef de label; Bruce Resnikoff, Président et CEO, UMe; directeur Larry Rudolph, ReignDeer Entertainment/Maverick; Chris Dalston, co-responsable musique, CAA et Gavin Maloof, partenaire fondateur Vegas Golden Knights/vice-président, Entreprises Maloof.

Concernant son prochain disque solo, DJ Raconté Fox5c’est “Plus”: “J’ai passé trois ans en studio à créer ce nouveau son et j’ai pris du latin, de la pop, du rock et de l’EDM et je l’ai simplement jeté dans un mixeur en tant que producteur. la vie, mais je voulais créer un nouveau son – quelque chose de frais, quelque chose à qui tout le monde pourrait s’accrocher. Si vous aimez le latin, il y en a assez; si vous aimez le rock, il y en a assez dedans. C’est donc vraiment cool, unique son. J’en suis assez fier. “

Selon DJ, il fera la promotion du LP en se lançant dans une tournée sur laquelle il ne sera rejoint que par un VJ.

L’année dernière, Ashba a parlé à “Vegas Junkeez” sur la façon dont son nouveau projet a vu le jour. Il a dit: “Tout a commencé au début, moi et le chanteur de SIXX: A.M., James Michael, nous avons eu du temps libre et nous avons commencé à écrire comme nous l’avons fait. Et ça a finalement évolué, et évidemment, ça est allé dans une direction, et je l’ai poussé très fort dans une direction, puis James sorte de occupé et est parti [to do] son truc. Mais c’est devenu cette chose incroyable qui est tout simplement géniale. Et d’avoir des congas et des cornes… Et c’est très mondain. Il est conçu pour faire bouger le corps. C’est plein de trucs de danse, mais c’est super. “

Appelant son effort en solo sa «priorité numéro un» Ashba dit qu’il est «tellement, tellement inspiré» par la musique qu’il a enregistrée jusqu’à présent. “C’est tout ce que j’ai toujours voulu faire”, a-t-il déclaré. “C’est un peu comme toute votre carrière, vous apprenez toutes ces choses, vous travaillez avec toutes ces personnes … [This] c’est en quelque sorte mon travail d’amour – c’est quelque chose que je veux vraiment faire pour moi – et c’est tellement gratifiant de pouvoir être en position…

“J’ai eu une carrière incroyable – Dieu merci – mais cette nouvelle chose n’est que le prochain chapitre”, a-t-il expliqué. “C’est vraiment spécial, et c’est vraiment très amusant. Et cela m’a donné la liberté en tant qu’auteur-compositeur et producteur juste pour créer n’importe quel style … En gros, je n’ai pas à écrire pour un chanteur ou une voix … Je peux écrire non seulement pour cela, mais pour de multiples genres, tant que nous le gardons à l’intérieur de ces larges murs que nous appelons[[ASHBA]. C’est finalement ma vision non filtrée. C’est vraiment cool. Et je suis excité. Je pense que les gens vont vraiment aimer ça. C’est quelque chose de complètement différent de ce que j’ai jamais fait – quelque chose de nouveau. C’est très créatif. Et moi étant une personne créative, c’est la chose parfaite, parfaite pour moi, je suppose – le projet parfait. “

En tant que fondateur et PDG de Ashba Enterprises, Ashba s’appuie sur ses compétences exécutives et entrepreneuriales pour diriger ses nombreuses entreprises. Il utilise son expérience de longue date et son expertise acquise au cours de nombreuses années de développement de sa propre marque dans le divertissement, le multimédia, les tournées et la marchandise. Par Ashba Media, agence de design et de création, il conseille ses clients, notamment Cirque du soleil, l’hôtellerie, l’hôtellerie et le divertissement, pour créer des accessoires personnalisés de pointe, des environnements thématiques pour des événements et des expositions dans le monde entier.

Ashba considère Las Vegas comme sa maison et réside depuis près de 10 ans. Son entreprise et ses opérations sont toutes basées à Las Vegas.

Crédit photo: Michael Pool



