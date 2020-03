Voici le streaming de Vive Latino 2020

Après l’éclosion du coronavirus COVID-19 – qui compte à ce jour 41 cas confirmés dans notre pays – a menacé la 21e édition de Vive Latino, enfin et avant tout pronostic Ces 14 et 15 mars, l’événement musical qui se tiendra cette année après année reçoit des milliers de fans de musique, même que cette année, ils se sont rencontrés au Foro Sol pour profiter d’artistes comme Guns N ‘Roses, The Cardigans, 31 minutes, Vicentico, The Rasmus, Los Tucanes de Tijuana, entre autres.

Bien sûr, étant donné la situation sanitaire à laquelle notre pays commence à faire face, beaucoup ont décidé de ne pas jouer intelligemment et sont restés à la maison vouloir voir tous les groupes qui font partie de l’affiche Vive Latino de cette année. Si tel était votre cas, peut-être que tout n’est pas perdu, car vous pouvez profiter des actes du festival de cette année grâce au streaming de Vive Latino. Du confort de votre maison!

C’est vrai, à travers sa chaîne YouTube, Vive Latino a mis deux chaînes de streaming à la disposition des fans où vous pouvez voir les actes qui seront joués sur la scène de la scène indienne (où des groupes comme Les Cardigans et Andrés Calamaro), ainsi que sur la scène Telcel (où ils joueront Le Rasmus, Ed Maverick, Los Tucanes de Tijuana, etc.).

Ici, nous quittons les canaux de transmission pour samedi à Vive Latino:

Et ici dimanche (pour garder un œil sur les actes de demain et n’en rater aucun):

Et quels actes musicaux ne vas-tu pas manquer à travers le streaming de Vive Latino? Préparez le pop-corn!