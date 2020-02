Voici les meilleurs mèmes de l’émission de mi-temps du Super Bowl LIV!

Là, ils disent qu’il n’y a pas de date limite qui n’est pas respectée et qu’après beaucoup d’attentes est venu le jour prévu pour les fans de football, le Super Bowl LIV. Au-delà du grand jeu qui a peint les Kansas City Chiefs contre les San Francisco 49ers, la grande majorité a osé le premier trimestre dans un seul but, regardez le spectacle à temps partiel de Jennifer Lopez et Shakira, ne vous faites pas.

Bien que très peu (ou seulement fans de JLO et Shakira-Shakira) Ils étaient impatients de voir ce que les Latinas avaient préparé pour l’un des moments les plus vus du monde, les deux artistes ont rempli le rôle et là, ils nous ont surpris avec des invités spéciaux comme J Balvin, Bad Bunny et en plus, un vrai show pour bouger le squelette avec toute la touche de Miami (on est sûr qu’au moins ça leur a fait bouger les pieds au rythme de “Hips Don’t Lie” ou “On The Floor”.

Ils ne laissent rien! #HalfTimeShow #SuperBowl LIV pic.twitter.com/crh4q4mFqY

– Sopitas (@sopitas) 3 février 2020

Au milieu d’une performance digne d’admiration – et qui a même duré plus longtemps que prévu -, dans lequel ils ont utilisé toute la technologie disponible pour apporter un spectacle plein de saveurs et beaucoup de fierté latine, étant les premières fois (en parlant de Shakira) quand un artiste a chanté en espagnol pendant la mi-temps. Bien sûr, le spectacle il n’a pas été sauvé d’avoir des moments pour rire et Internet a réagi immédiatement (pour le meilleur et pour le pire) au spectacle que Jenny du Bloc et la chanteuse de “La Tortura” (cette dernière nous rappelant la bien-aimée “Ferras”), Voilà pourquoi nous vous laissons ici les meilleurs mèmes que la mi-temps du LIV Super Bowl nous a laissés.

Tous attendent maintenant Shakira dans le #HalftimeShow de #SuperBowl pic.twitter.com/UCBlY6eQjt

– Toxic Acorn (@EsDeToxica) 3 février 2020

Ici, attente de la mi-temps pour commencer # SuperBowl # HalftimeShowpic.twitter.com / 3LIznkgcny

– (@LizTomlinsonHor) 3 février 2020

Moi quand Shakira a chanté les hanches ne mentent pas #HalftimeShow pic.twitter.com/3ZRPdRZF5P

– Sand (@HelloSandia) 3 février 2020

Trump finissant de regarder le #HalftimeShow pic.twitter.com/YyUbsAJwBb

– fernando delaflor (@ F3rn) 3 février 2020

Good #HalftimeShow

pic.twitter.com/amXi7twp2t

– jorge (@elmalquerido) 3 février 2020

“Que personne ne vous dise que JLo vieillira et perdra son culot.” #HalftimeShow pic.twitter.com/6GPU38Qk1X

– Tania León Núñez (@_TALENU_) 3 février 2020

“Que personne ne vous dise que JLo vieillira et perdra son culot.” #HalftimeShow pic.twitter.com/6GPU38Qk1X

– Tania León Núñez (@_TALENU_) 3 février 2020

Quand Shakira n’a pas chanté d’anthologie. #SuperBowl #PepsiHalftime #HalftimeShow pic.twitter.com/iMvVsUp81f

– I’m not Batman (@oyesss_batman) 3 février 2020

C’était ma partie préférée hahahaha #HalftimeShow

pic.twitter.com/TjE4jn2XnP

– Sury (@QuefishTV) 3 février 2020

Le #HalftimeShow #PepsiHalftime est terminé et je pense que nous convenons que ces requins sont toujours les rois à mi-temps.

pic.twitter.com/JBlMH8uatK

– OMAR CISNEROS (@omarcisneroks) 3 février 2020

Comment tout le monde a vu Shakira:

Comment je l’ai vu: #HalftimeShow # SuperBowl # SuperBowlLIV pic.twitter.com/VEKxSrt3U7

– CarlosRíos (@ CarlosRios9742) 3 février 2020

J’ai vu jlo avec le drapeau gringa // moi quand il l’a soulevé et c’était Porto Rico #SuperBowl #HalftimeShow pic.twitter.com/NEyaBWl9qJ

– mαʀιʂσʟ⚛︎ama à Juana (@yamuyneta) 3 février 2020

Quand je me brûle la langue avec du café. # HalftimeShow #Shakira #SuperBowl pic.twitter.com/dTv5O7rESC

– The Chris ️‍ (@ErwinLoyVel) 3 février 2020

Quand j’ai vu que J Balvin et Bad Bunny sont sortis dans le super bowl #HalftimeShow pic.twitter.com/51cpkyfa47

– El Tio Salty (@ledsoficial) 3 février 2020

Après avoir vu le #HalftimeShow pic.twitter.com/CvFHKhhmGU

– Aish Dose (@ Aish2CV) 3 février 2020

UN VOEUX À MIMOSAAAAA https://t.co/Bwk1pVXRaz

– chien habilité (@Klaudia_Sama) 3 février 2020

shakira à la mi-temps du super bowl LIV pic.twitter.com/9XmHdxLmMv

– baldhead hoe shit (@jessiedazzles) 3 février 2020

Spectacle à la mi-temps du Super Bowl LIV

pic.twitter.com/wFCQhyVfMV

– jp (@JParenteJr) 3 février 2020

La meilleure partie du #HalftimeShow était quand Shakira a chanté la dinde pic.twitter.com/5xeVgUuTtt

– renatamontano (@ renatamontano4) 3 février 2020

Maluma voyant comment J Balvin et Bad Bunny sont dans # SuperBowl # HalftimeShow pic.twitter.com/dGAPluYJKt

– JC MontesOros (@JMontesoros) 3 février 2020

Les spectateurs du stade lorsque Bad Bunny # HalftimeShow pic.twitter.com/uKrykyTwbn

– Eduardo Montes De Oca (@ElEduardou) 3 février 2020

shakira et bad bunny: sortez pendant 0,01 s au #HalftimeShow

moi: pic.twitter.com/4mYHgg62Kt

– ipiña (@ ip1na) 3 février 2020