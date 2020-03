Voici quelques-unes des dernières – et les plus importantes – offres de musique de synchronisation

Synchronisation de la licence musicale – le processus qui permet à la musique de compléter les médias visuels, y compris les films, les publicités, la télévision, etc. – reste une opportunité viable pour les artistes d’aujourd’hui. Voici un aperçu des plus grandes offres de synchronisation de ces derniers temps.

Des plateformes de streaming vidéo comme Netflix aux films à succès, ainsi que beaucoup d’autres entre les deux, la demande contemporaine de médias signifie que les artistes de renommée mondiale et les artistes émergents ont toujours des opportunités d’être payés. Le bon placement peut également diffuser une piste à travers le monde tout en attirant de nouveaux fans.

La synchronisation reste une licence potentiellement croissante pour les artistes à long terme, en partie grâce à une forte augmentation du contenu vidéo à la demande. Pour donner aux fans, aux artistes et aux professionnels de la création une idée de l’humeur actuelle de l’industrie de la synchronisation et de l’orientation à long terme, voici un aperçu des accords récents et des placements médiatiques remarquables de la sphère.

No Time to DieTrack: «No Time to Die» Artiste: Billie EilishPlacement: Thème principal

Billie Eilish, 18 ans, est la plus jeune artiste à avoir créé une chanson thème de James Bond. Elle et Finneas, son frère et collaborateur de longue date, ont travaillé ensemble pour créer «No Time to Die», qui figurera en bonne place dans le film du 25e 007.

Malheureusement, la date de sortie très attendue de Bond a été repoussée au 25 novembre en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

GentefiedTrack: «Sabor A Mi» Artiste: Nomadsplace et Jessi CampoPlacement: Gentefied, Saison 1, Épisode 3: «Bad Hombres»

La série de comédies dramatiques de Netflix Gentefied a fait ses débuts le mois dernier, et le troisième épisode de cette première saison présente une couverture personnalisée de “Sabor A Mi”.

Songtradr a coordonné Nomadsplace et la reprise de la chanson de Jessi Campo, et le réalisateur du troisième épisode de Gentefied, America Ferrera, a tellement apprécié la chanson qu’elle a envoyé une note de remerciement personnelle.

De plus, Songtradr a conclu un accord de synchronisation pour le deuxième épisode de Gentefied, «Bail Money», qui présente «World on Fire» d’Adee.

En 2015, «World on Fire» a été nominé pour le prix du «meilleur single» aux prestigieux Scandinavian Soul Music Awards.

«La vie avant Alexa» d’Amazon: «Ouais!» Artiste: Usher

La populaire série commerciale “Life Before Alexa” d’Amazon a fait ses débuts lors du Super Bowl LIV. En plus de présenter un camée d’Ellen DeGeneres, la publicité originale offrait une synchronisation au bon moment d’Usher et de l’intemporel “Ouais!” De Ludacris Piste.

Usher a vendu environ 75 millions de disques à ce jour et est l’un des artistes les plus prospères de tous les temps.

Crazy Ex-Girlfriend Track: «This Feeling» Artiste: Jessie PolandPlacement: Saison 4, épisode 16: «I Have a Date Tonight»

Crazy Ex-Girlfriend a été acclamée par la critique tout au long de ses quatre saisons. Le 16e épisode de la dernière saison, “I Have a Date Tonight”, a été réalisé par le mari de la star de la série Rachel Bloom, Dan Gregor.

“This Feeling” de Jessie Poland est apparu dans l’épisode. Âgée de 32 ans, désormais connue sous le nom professionnel de Jessica Vaughn, elle a participé à la deuxième saison de The Voice.

Piste «Let it Go» d’Audi: «Let it Go» Artiste: Idina Menzel (Couverture interprétée par Maisie Williams)

La star de Game of Thrones Maisie Williams a fait des vagues en couvrant «Let it go» de Frozen dans une publicité Audi, qui a fait ses débuts au Super Bowl LIV.

L’année dernière, Williams a lancé Daisie, une application de mise en réseau gratuite qui met en relation des professionnels de la création, notamment des musiciens, des artistes, des cinéastes, etc.

Piste commerciale “Switch it Up” de Macy: Sans titre – Enregistrée par Macy’sArtist: N / A

On ne sait pas qui a enregistré la chanson ultra accrocheuse pour la publicité de Macy “Switch it Up”, mais la piste semble destinée à rester coincée dans la tête de quelques auditeurs.

De plus, il est possible que les informations de l’artiste (ou des artistes) soient révélées dans un proche avenir. En attendant, découvrez une version répétée de la chanson ici.

Fantasy IslandTrack: «Shuffle Shuffle» Artiste: Madison Mars

Une horreur réinventée et préquelle de l’émission de télévision bien-aimée de 1977 du même nom, Fantasy Island est sortie en février 2020 et s’est bien comportée au box-office.

Estonien, Madison Mars, DJ et producteur habile, s’est fait un nom en tant que créateur de rythmes exaltants et de pistes de danse rapides. Mars héberge également un podcast populaire, House of Mars.

Piste «AirPods Pro: Snap» d’Apple: «The Difference» Artiste: Flume feat. Toro y Moi

La nouvelle publicité AirPods Pro (extrêmement accrocheuse) d’Apple, intitulée «Snap», a été synchronisée avec «The Difference» par Flume et Toro y Moi.

Cette année, Flume, originaire d’Australie, a vu sa mixtape Hi This is Flume en nomination pour un Grammy Award du «Meilleur album de danse / électronique».

Le titre «Deep Blue» de Polo Ralph Lauren: «Venez voler avec moi» Artiste: Ruelle

La nouvelle version passionnante de Ruelle sur «Come Fly with Me» de Frank Sinatra complète bien les teintes à couper le souffle présentées dans l’annonce soigneusement tirée de «Deep Blue» de Polo Ralph Lauren.

Ruelle a obtenu un éventail d’offres de synchronisation, avec des émissions de télévision populaires comme Dynasties et Shadowhunters mettant en vedette ses pistes dans leurs thèmes d’ouverture.