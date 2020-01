Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent

Cet article fournit un résumé des événements jusqu’à et après que la Recording Academy ait suspendu son nouveau PDG et président Deborah Dugan juste 10 jours avant les Grammy Awards.

On a souvent dit que «rien ne se passe dans le vide», et cela vaut certainement pour ce scandale. Les racines du dysfonctionnement à l’académie remontent bien avant la suspension de Dugan ou même son embauche.

En mai 2018, l’ancien vice-président de MusiCares, Dana Tomarken, a accusé la Recording Academy et son président d’alors, Neil Portnow, de diriger des fonds de l’organisation caritative pour couvrir les déficits encourus par les Grammy Awards. Le même mois, Portnow a annoncé qu’il quittait son poste.

En février de l’année suivante, Tomarken a déposé une plainte contre l’académie et Portnow pour licenciement abusif, invoquant une discrimination fondée sur l’âge et le sexe. Cependant, en novembre, l’académie a réglé le dossier avec Tomarken, et il semblait évoluer dans un sens positif avec Dugan, qui a été sélectionné pour diriger l’organisation après une recherche exhaustive.

Mais le règlement du procès n’a pas résolu le dysfonctionnement persistant au sein de l’académie, qui a été révélé par la suspension de Dugan.

Le 16 janvier, le conseil d’administration de l’académie a cité une «allégation formelle d’inconduite de la part d’une femme âgée de l’équipe de la Recording Academy» pour justifier la mise en congé administratif de Dugan. Il y avait également un rapport que Dugan avait été un mauvais ajustement pour l’organisation presque depuis le moment où elle l’a repris.

Dugan a répondu à sa suspension en embauchant l’avocat plaidant Bryan Freedman, qui a promis qu’ils «dévoileraient ce qui se passe lorsque vous« vous présentez »à la Recording Academy, un organisme sans but lucratif public.»

À la suite de tout cela, le célèbre rappeur Chuck D, qui a une longue histoire de lutte contre l’académie, a résumé la situation en disant: «Comme toujours, un groupe d’hommes blancs ignorants, alimentés par la testostérone, généralement de bousiller. Même conneries. “