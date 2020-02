Voici une photo de Tobias Forge de Ghost en peinture pleine cadavre à l’âge de 15 ans

Une photo de FANTÔME cerveau Tobias Forge dans la peinture cadavre entièrement en métal noir à l’âge de 15 ans peut être vu ci-dessous. La photo, qui a été publiée sur le FANTÔME ventilateur Facebook page École de goule, est apparu à l’origine dans un numéro de 1996 d’un fanzine intitulé Écritures de malignité, qui a interviewé La forge à propos de son groupe d’alors SUPÉRIEUR.

SUPÉRIEUR était l’un de plusieurs groupes La forge formé avant de commencer FANTÔME. À l’époque, il s’appelait le nom de scène de Don Juan Leviathan.

“La forge a été interviewé par le zine et en lisant ceci, nous avons appris qu’il faisait partie d’un groupe appelé ABSURDUM en 1994 à l’âge de 14 ans seulement », lit le message École de goule Publier.

“Tobias a joué dans une série de groupes en 1995 qu’il appelle des «shitbands sans gravité» et en août 1995, il a décidé de changer le nom de ABSURDUM à SUPÉRIEUR.

“Il y avait deux SUPÉRIEUR démos appelées «Metamorphis» (1996) et «Illustrare Ad Infernali» (1997). Il est maintenant apparu qu’une démo antérieure avait été enregistrée pour SUPÉRIEUR en 1995 appelé «Anno Dracule (Consipracy Wampyrious sombre)» mais il n’a jamais été publié. Sérieusement, c’est son nom!

“Il a également joué quelques répétitions avec un groupe de black metal appelé CALOMNIER. Ce groupe a sorti une démo en 1996, intitulée «Livextirpation», mais La forge n’a pas été sur cette bande ou jamais enregistré de pistes avec CALOMNIER car son passage dans le groupe a été de courte durée et il n’a jamais été membre officiel. “

Une partie de La forgeLes autres premiers groupes comprennent des mortels RÉPUGNANT et alt-rockers MAGNA CARTA CARTEL. Ce dernier a présenté Martin Persner et Simon Söderberg, qui apparaîtra plus tard comme des goules sans nom dans la première incarnation de FANTÔME.

Image du haut avec l’aimable autorisation de Alternative Press TV



Si vous vous êtes déjà demandé à quoi ressemblerait Tobias Forge en tant que guitariste de black metal des années 90, alors c’est parti. Voici ‘Don …

Publié par School of Ghoul le mardi 25 février 2020

