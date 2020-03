Voici une photo inédite de Lars Ulrich dans son enfance

Lars Ulrich a partagé une photo inédite de lui dans son enfance.

le METALLICA batteur a pris son Instagram vendredi (6 mars) et a posté la photo sous-titrée: “Mon pote Jake envoyé cette photo sur lui et moi il y a quelques années .. Qui est qui? Indice: pas celui du milieu #wanna #fbf “

Ulrich, originaire du Danemark, a joué au tennis professionnellement à l’adolescence et aurait pu poursuivre une carrière de star du tennis, mais a choisi la musique à la place.

METALLICA a été formé lorsque Ulrich, qui avait déménagé à Los Angeles, a placé une annonce dans un journal local appelé Recycleur la recherche d’autres musiciens pour jouer avec. Les guitaristes ont répondu à l’annonce James Hetfield et Hugh Tanner du groupe CHARME EN CUIR.

METALLICA officiellement formé en octobre 1981 et le premier enregistrement du groupe était “Allumer les lumières” pour la compilation “Massacre de métal”.

DJ de la région de la baie Ron Quintana est venu avec le nom du groupe: il débattait entre l’utilisation “Metallica” et “Metal Mania” pour le nom de son émission de radio et Ulrich l’a encouragé à utiliser “Metal Mania” afin qu’il puisse utiliser “Metallica” pour son nouveau groupe.

METALLICApremière gamme complète de Hetfield, Ulrich, guitariste Dave Mustaine et bassiste Ron McGovney – a joué son premier concert le 14 mars 1982 à Radio City à Anaheim, en Californie.



Voir ce post sur Instagram

Mon pote Jake a envoyé cette photo sur lui et moi il y a quelques années .. Qui est qui? Indice: pas celui du milieu? #veux #fbf? Pas @rosshalfin

Un post partagé par Lars Ulrich (@larsulrich) le 6 mars 2020 à 17:54 PST

