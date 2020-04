Voici une vidéo de Gavin Rossdale de Bush se produisant en direct de sa maison

Plus tôt dans la journée (mardi 31 mars), BUISSON chanteur Gavin Rossdale ont pris part à Panneau d’affichageLa nouvelle série “Live At-Home” où les artistes interprètent certains de leurs plus grands succès dans le confort de leur foyer. Pendant son set, Rossdale levé des fonds pour la Fondation des Nations Uniesn pour soutenir leur lutte contre la propagation de COVID-19.

Séquences vidéo de RossdaleLes performances peuvent être vues ci-dessous.

BUISSONest le nouvel album, “Le Royaume”, sortira cet été.

Le groupe a récemment sorti un clip pour le dernier single, “Fleurs sur une tombe”.

“Nous sommes vraiment fiers de ‘Le Royaume’” Rossdale m’a dit. “C’est comme si toutes les routes parcourues au cours des dernières années nous avaient amenés à ce point. Nous attendons ce cycle avec impatience – anciens fans, nouveaux fans, personnes aux vues similaires qui recherchent leur royaume.”

Le songeur et le matraquage “Fleurs sur une tombe” est le suivi dynamique de BUISSONcinématographique “Trous de balle”, entendu par des publics du monde entier au sommet du générique de fin du blockbuster international “John Wick: Chapitre 3 – Parabellum”. Produit par Tyler Bates, “Trous de balle” sera également présenté sur “Le Royaume”.

BUISSONdernier effort de 2017 “Arc-en-ciel noir et blanc”, a été conçu après Rossdale a divorcé avec un juge de la pop star / télé-réalité Gwen Stefani en 2015.

BUISSONLa gamme actuelle comprend également le guitariste Chris Traynor, bassiste Corey Britz et batteur Nik Hughes.

Le groupe, dissous en 2002 mais réuni en 2010, a sorti trois albums depuis sa réforme.



Gavin Rossdale | Billboard Live At-Home Performance

Je suis Gavin Rossdale et je fais équipe avec Billboard pour collecter des fonds pour la Fondation des Nations Unies avec une performance Billboard Live At-Home! ️? Regardez maintenant et déposez vos questions, demandes et dons ci-dessous!

Publié par Billboard le mardi 31 mars 2020

