Voici une vidéo de Howard Jones interprétant deux chansons avec Killswitch Engage à Cleveland

Séquences vidéo filmées par des fansKILLSWITCH ENGAGE chanteur Howard Jones rejoindre le groupe sur scène le 10 mars à Cleveland, Ohio peut être vu ci-dessous. Jones a joué deux morceaux avec ses anciens camarades de groupe: “La fin du chagrin” et “Le feu de signalisation”, ce dernier étant extrait du dernier album du groupe, “Expiation”.

Lixivier dit qu’il a écrit “Le feu de signalisation” paroles “avec Howard à l’esprit et notre connexion à travers nos maladies mentales similaires. “Il a expliqué:” Je veux dire, maintenant que j’ai accroché avec ce gars à quelques reprises, c’est «fou» (jeu de mots voulu) à quel point nous sommes similaires. Nous sommes frères dans le métal, l’anxiété, la musique hardcore, l’amour de la marijuana médicinale et la lutte contre la dépression.

“Nous pouvons être des voix très différentes, mais, en vérité, nous sommes similaires à bien des égards dans nos esprits”, a-t-il ajouté.

Jesse a poursuivi en disant que les paroles de la chanson sont “de garder l’espoir dans les temps sombres et d’aider ceux qui en ont besoin.”

Lixivier, qui a précédemment blâmé sa sortie de ANTIDÉMARREUR en 2002 sur sa bataille contre la dépression, a déclaré qu’il prévoyait “d’utiliser cette chanson pour continuer à sensibiliser à la santé mentale et à la prévention du suicide. Les deux Howard et j’ai une position très ferme sur le sujet et je vais l’utiliser pour aider à la cause “, a-t-il déclaré.

Lixivier Est apparu sur ANTIDÉMARREURpremier album éponyme et deuxième album, “Vivant ou juste en train de respirer”, avant de quitter le groupe. Jones a repris le chant pour “La fin du chagrin”, “Comme le jour meurt” et l’ensemble éponyme de 2009 avant d’être licencié du groupe il y a huit ans.



