La société de médias Mediamax a mis en ligne des séquences vidéo filmées par des professionnels de l’Arménie Orchestre Naregatsi effectuer une reprise du SABBAT NOIR chanson “Elle est partie”, qui figurait à l’origine sur le “Extase technique” album. La représentation a eu lieu en juin dernier lors d’une visite dans le pays de SABBAT NOIR guitariste Tony Iommi et VIOLET FONCÉ chanteur Ian Gillan pour marquer le 30e anniversaire de la Rock Aid Armenia projet de charité.

La visite et la célébration de l’anniversaire ont été organisées par Mediamax et Faire quelque chose (Australie), dont le co-fondateur Jon Dee organisé le 1989 Rock Aid Armenia projet d’aide aux victimes du séisme arménien.

Le 5 juin 2019, Erevan a organisé une soirée de gala sous les auspices du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan. L’événement en vedette Gillan, Iommi et Jon Dee et a également inclus une projection publique du documentaire sur Rock Aid Armeniaremake des all-stars de 1989 VIOLET FONCÉc’est “De la fumée sur l’eau”.

Le 7 décembre 1988, l’un des tremblements de terre les plus dévastateurs du 20e siècle a frappé le nord-ouest de l’Arménie. Il a tué plus de 25 000 personnes et détruit une région qui abritait plus de 700 000 personnes. Un an après le tremblement de terre, une version étoile “De la fumée sur l’eau”, avec Gillan, Iommi et Brian May, a été enregistré pour Rock Aid Armenia, tous les fonds récoltés étant reversés à l’effort de secours arménien en cas de tremblement de terre.

Vingt ans après le tremblement de terre, Gillan et Iommi a visité l’Arménie à nouveau et a été profondément affecté par la quantité de travail qui restait à faire, en particulier dans une école de musique à Gyumri qui regorgeait de talent mais n’avait jamais été correctement restaurée depuis le tremblement de terre qui a ravagé la ville. Iommi et Gillan formé le ON S’EN FOUT projet et écrit et enregistré une nouvelle chanson “Out Of My Mind” pour lever des fonds pour construire une nouvelle école de musique pour les enfants d’Arménie. Ils ont assemblé une gamme d’étoiles dans les studios emblématiques de SARM en 2010. Artistes participants inclus IRON MAIDENc’est Nicko McBrain à la batterie, légendaire VIOLET FONCÉ claviériste Jon Lord et ex-METALLICA bassiste Jason Newsted (qui a enregistré à distance). Ce fut l’un des légendaires Seigneurest les derniers jours en studio.

Trente ans après le tremblement de terre, un film de la session d’enregistrement a été publié par l’Australian’s “Le vide avec Christina”. Produit de cette chanson, Gillanconcerts de charité à Erevan avec le Orchestre symphonique arménien et de généreux dons d’organisations caritatives, dont le Fund for Armenian Relief et la Fondation de la famille Mardigian, ont permis de rouvrir l’école de musique revitalisée en 2013. Sept ans plus tard, la Octet Music School revitalisée continue de fournir une éducation musicale de classe mondiale aux aspirants. jeunes musiciens d’Arménie.



Super journée ici en Arménie, Ian et moi venons de faire partie de l’Orchestre Naregatsi.

Vidéo: https://t.co/5Fw3nvswv4 pic.twitter.com/aerOiecvcc

– Tony Iommi (@tonyiommi) 5 juin 2019

