Voilà ce que j’appelle la musique! Ajoute un niveau gratuit à l’application Now Music

La société britannique Now That’s What I Call Music! a publié un niveau gratuit financé par la publicité sur son service de streaming musical, l’application Now Music.

Les responsables de la société ont annoncé les débuts de l’offre gratuite ce matin. Comme c’est également le cas avec l’édition gratuite de Spotify, la version sans abonnement de Now Music permet aux auditeurs de profiter de la lecture aléatoire, mais pas des listes de lecture ou des chansons sélectionnées personnellement. Les annonces seront parfois lues entre les pistes, dans la variante gratuite de l’application, qui est maintenant ce que j’appelle la musique! est déjà sorti.

Maintenant, la version payante de Music coûte 6,20 $ (4,99 £), mais permet aux utilisateurs d’écouter hors ligne, de profiter de chansons et de listes de lecture individuelles, d’éviter les publicités, etc. Pour référence, Spotify Premium coûte 12,42 $ (9,99 £) au Royaume-Uni, tout comme Apple Music.

À ce stade, il n’est pas clair si Now empiète sur le gazon des poids lourds comme Spotify et Apple Music. Mais l’approche de streaming à succès est certainement à surveiller.

À propos du lancement de Now Music Free, le directeur numérique principal, Alex McCloy, a déclaré en partie: «Now Music est familier à des millions de personnes et est une marque de musique de confiance depuis les années 1980; du vinyle aux CD et maintenant en streaming, nous développons continuellement Now Music et notre dernier niveau gratuit capture le plaisir de la marque Now dans un format facile à utiliser.

Now Music est disponible en téléchargement sur les appareils iOS et Android. Fait intéressant, la plate-forme de streaming soutenue par Universal Music et Sony Music a connu un bond significatif en termes de «téléchargements et flux intégrés», selon la société.

Les données indiquent que l’auto-quarantaine généralisée a entraîné une baisse globale du streaming musical et une augmentation globale du streaming vidéo. Dans le même temps, des études suggèrent que les consommateurs annuleront rapidement les abonnements aux services de streaming s’ils sont soumis à des pressions financières pour le faire. Néanmoins, la société d’études de marché Counterpoint prévoit une augmentation considérable du nombre total de streamers de musique cette année.

Il y a quelques minutes, le ministre des Affaires étrangères Dominic Raab a annoncé que les mesures de verrouillage du Royaume-Uni resteraient en place pendant au moins trois semaines de plus que prévu initialement, jusqu’au 7 mai. Les professionnels de la santé ont diagnostiqué plus de 100 000 cas de COVID-19 au Royaume-Uni, dont près de 5 000 cas de nuit.