Voir cette fille chanter “Killing In The Name” de Rage Against The Machine

Ce 2020 serait censé être spécial pour tous les fans de Rage contre la machine, après de nombreuses années à ne pas jouer ensemble – huit pour être exact – ils ont décidé de se réunir pour organiser une tournée très spéciale. Tout commencerait au festival Coachella et à partir de là, ils donneraient des spectacles aux États-Unis, mais la pandémie de coronavirus a arrêté ces plans.

Il semble que Zach de la Rocha, Tom Morello, Tim Commerford et Brad Wilk Ils attendent que tout se termine pour faire exploser la tête des milliers de fans qui avaient déjà un ticket pour les voir en live, il faudra se contenter de Cette adorable petite fille chantant l’un des classiques du groupe de Los Angeles.

Il y a quelques jours, la vidéo de Aubrey, une fillette de huit ans qui a laissé bien des yeux. Bien que la grande majorité puisse le voir et penser qu’il ne casse pas une assiette, c’est en fait tout à fait une rockerita parce qu’apparemment et grâce à ses parents, elle aime les rôles de Rage Against The Machine – Maintenant oui, les gars qui disent que le rock est la culture peuvent être heureux.

Et jetez ici les meilleures couvertures de “Killing In The Name” de ces dieux

Et il a démontré qu’en jouant aux côtés de son père, le musicien Ujang Ijon, avec qui une pochette assez percutante de “Tuer dans le nom”, du premier album du groupe. Même si le père jouait de la guitare acoustique (loin du son agressif et déformé de la lyre de Morello) le petit Aubrey est celui qui a fait ressortir la race à tout moment.

Avec la voix la plus douce imaginable, Cette fille a tiré au sort en chantant les refrains agressifs de la chanson. Sur le chemin, il se mord un ongle, frappe des mains et le niveau de violence monte presque à la fin lorsque crie que même Zach de la Rocha lui-même aurait du mal à atteindre, la vérité. Tout pour clore avec un beau sourire.

Bien sûr, étant une fille de huit ans, son papa –Conscient de la situation–Il a omis quelques mots dans les paroles qui ne conviennent pas aux mineurs, vous savez, la malédiction étrange là-bas. Ceux-ci ont décidé de les laisser au chanteur du groupe pour qu’il revienne sur scène pour le chanter, jiar jiar.

Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, vérifiez ci-dessous la couverture tendre et brutale qu’Aubrey et son père ont faite à “Killing In The Name” de Rage Against The Machine:

Voir sur YouTube

Tom Morello a déjà répondu!

Et attendez, parce que cette adorable et rockeuse est devenue si virale avec sa jolie couverture de RATM, que même la même Tom Morello, guitariste du groupe, a posté la vidéo sur son Instagram en remerciement.