MANDAT guitariste Erik Turner et son fils Noé ont utilisé le temps d’arrêt du coronavirus pour élaborer une version acoustique de la chanson classique du groupe “J’ai vu rouge”. La vidéo de leur rendu peut être vue ci-dessous.

MANDAT a partagé le clip sur les médias sociaux plus tôt dans la journée (dimanche 29 mars), en écrivant dans une légende qui l’accompagne: “Puisque nous sommes tous à la maison et MANDAT les garçons ne peuvent pas être ensemble en ce moment, Erik Turner pensait que ce serait amusant de jouer une chanson pour tout le monde avec son fils Noé. Ils ont donc créé leur propre version de MANDATla chanson de «J’ai vu rouge». Nous espérons que vous l’apprécierez.

“Les Down Boys ont hâte de reprendre la route et de bousculer tous vos jolis visages. Restez en sécurité, restez en bonne santé, restez à la maison”.

La version originale de “J’ai vu rouge” est apparu sur le deuxième album du groupe, “Tarte aux cerises”, sorti en 1990. Le LP est MANDATest la version la plus connue et la plus vendue, ayant culminé au 7e rang du palmarès Billboard 200. L’album comprenait les succès supplémentaires “Tarte aux cerises”, “La Case de l’oncle Tom” et “Foi aveugle”.

Chanteur Robert Mason remplacé le chanteur d’origine Jani Lane en 2008 et a apporté une certaine stabilité au groupe après voiele départ sans cérémonie et la mort subséquente de 2011.

MANDATdernier album de, “Plus fort et plus rapide”, est sorti en 2017 via Frontiers Music Srl. Le disque a été enregistré avec le producteur Jeff Pilson “Un bassiste vétéran qui a joué avec DIO, ÉTRANGER et DOKKEN, entre autres – et a été mélangé par Pat Regan, sauf pour la chanson “Je pense que je vais rester ici et boire”, qui a été mélangé par Collier “The Wizard” de Chris (FLOTSAM ET JETSAM, DENT, DERNIER EN LIGNE).

MANDAT continue de tourner régulièrement pour soutenir “Plus fort et plus rapide” et est complété par des membres originaux Joey Allen (guitare) et Steven Sweet (tambours).



