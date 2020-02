Voir Jason Momoa dans le rôle d’Ozzy Osbourne dans la vidéo de “ Scary Little Green Men ”

Ozzy Osbourne a sorti un teaser pour son nouveau clip pour la chanson “Petits hommes verts effrayants”. Le clip d’une minute, qui peut être vu ci-dessous, présente Jason Momoa, la grande star du film de super-héros “Aquaman”, jouant le rôle de Ozzy, debout au micro et chantant les paroles de la chanson.

L’acteur d’origine hawaïenne, qui est peut-être mieux connu pour son rôle de Khal Drogo dans HBO épopée fantastique “Jeu des trônes”, est un grand fan de heavy metal, ayant déjà dit qu’il avait écouté beaucoup de PANTERA, METALLICA et MUDVAYNE pour se mettre dans le bon état d’esprit pour jouer un guerrier comme Conan dans Marcus Nispelremake du classique Arnold Schwarzenegger aventure d’action “Conan le Barbare”. Plus récemment, il a tapoté le chanteur Oli Peters du groupe de death metal canadien ARCHSPIRE pour l’entraîner sur la façon d’imiter son style vocal distinct pour la première scène de ralliement de troupes dans le Apple TV + série de science-fiction “Voir”.

“Petits hommes verts effrayants” Apparaît sur Ozzyest le nouvel album, “Homme ordinaire”, qui sortira ce vendredi 21 février. Le disque a été produit par Andrew Watt, qui a également produit Post Malone et a réuni les deux artistes sur deux des pistes du LP. Watt a également joué de la guitare Ozzynouveau LP, co-écrit et interprète la musique avec GUNS N ‘ROSES bassiste Duff McKagan et PIMENTS CHILI ROUGES le batteur Chad Smith.

“C’était très amusant à faire, bien que ce soit très différent de mes autres albums”, Ozzy m’a dit. “Nous l’avons enregistré rapidement, ce que je n’ai pas fait depuis le premier SABBAT NOIR album. Cela en a fait un processus différent, que j’ai vraiment apprécié. “

Au-delà du noyau, “Homme ordinaire” propose un qui est qui de Ozzy amis et collaborateurs, y compris Elton John et Tom Morello.

“Tout s’est juste réuni,” Ozzy explique les guest stars. “Sabrer est un ami très cher, comme Elton. Quand j’écrivais ‘Homme ordinaire’, ça m’a rappelé un vieux Elton chanson et je l’ai dit Sharon‘Je me demande s’il chanterait dessus?’ Nous avons demandé, et voilà, il a accepté et chante et joue du piano sur la chanson. “

“Homme ordinaire” sera disponible sous forme de CD standard, CD de luxe, vinyle noir, vinyle de couleur tourbillon gatefold de luxe, disque photo et album numérique. De plus, toutes les copies physiques de l’album incluront un code unique qui permettra à l’acheteur de participer à un tirage au sort pour avoir une chance de gagner l’un des plus de 300 Ozzy prix.

“Homme ordinaire” liste des pistes:

01. Directement en enfer (avec Slash)



02. Toute ma vie



03. Au revoir



04. Homme ordinaire (avec Elton John)



05. Sous le cimetière



06. Mange moi



07. Aujourd’hui est la fin



08. Petits hommes verts effrayants



09. Saint pour ce soir



dix. C’est un raid (avec Post Malone)



11. Prends ce que tu veux – Post Malone (avec Ozzy Osbourne et Travis Scott)



