Voir la vidéo de la collaboration de Buckcherry avec le rappeur Wifisfuneral sur le remix de «Crazy Bitch»

Rockers californiens BUCKCHERRY ont fait équipe avec le rappeur et compositeur américain Isaiah Rivera, mieux connu sous son nom de scène Wifisfuneral, pour un remix de leur hit “Crazy Bitch”. Le clip officiel de “Crazy Bitch (The Butcher Mix)” peut maintenant être vu ci-dessous.

Tourné sur place à Los Angeles, le “Crazy Bitch” remix vidéo a été produit et réalisé par Mungo Creative Group, qui a déjà travaillé avec DJ Khaled, Wu-TANG CLAN, SEETHER, Ice-T, THE PRETTY RECKLESS, et beaucoup plus.

La version 2020 de “Crazy Bitch” a été produit par Joe “Le boucher” Nicolo (du Butcher Bros. équipe) en collaboration avec Tyler Nicolo et BUCKCHERRY guitariste Stevie D. Joe Nicolo et le Butcher Bros. ont été nominés 13 fois par L’Académie de l’enregistrement et ont remporté neuf Grammys à ce jour. Ils ont travaillé avec un éventail d’artistes impressionnants qui incluent CLOUS DE NEUF POUCES, LES PIERRES QUI ROULENT, NAS, et beaucoup plus. Joe Nicolo a également été co-fondateur de Ruffhouse Records (FUGEES, LAURYN HILL, WYCLEF JEAN).

Josh Todd de BUCKCHERRY commentaires: “Depuis la naissance de «Crazy Bitch», ça m’est venu comme un morceau hip hop et cela étant dit, j’ai toujours voulu faire une collaboration avec un artiste hip hop. Wifisfuneral est super talentueux et après avoir passé au crible les artistes en vedette potentiels, il était notre premier choix et était à la cause. “

Wifisfuneral offre: “C’est vraiment comparable. Je veux dire … n’avons-nous pas tous eu affaire à un fou quelque part en cours de route?!”

La version originale de “Crazy Bitch” Est apparu sur BUCKCHERRYtroisième album multi-platine, 2005 “15”. Todd discuté du succès inattendu du LP lors d’une récente apparition sur le “Appétit pour la distorsion” Podcast. Il a dit: “C’est quand Mon espace se passe, et «Crazy Bitch» obtenait tous ces points de vue ou écoute … les gens jouaient cette chanson “, se souvient-il.” C’était plus d’un million, et nous nous disions: “Oh mon Dieu – que se passe-t-il avec cette chanson?” Tout à coup, les DJ de radio ont commencé à éditer une version propre de la chanson et à la mettre à la radio. Nous n’avons même pas demandé. Nous nous disions: “ Oh mon Dieu – cette chanson prend son envol ”, et nous avons sauté dessus «Crazy Bitch»… Et ça vient de changer le périmètre de notre carrière… Ça n’a même pas fait le record. Il était assis depuis un moment. Nous pensions juste que ce serait un bon air de foule – comme, nos fans de base aimeraient vraiment ça et ce serait amusant de jouer en direct. Nous n’y pensions pas beaucoup à cause du contenu lyrique. “

Dans une interview séparée avec Vegas Rocks! magazine, Todd déclaré sur l’inspiration pour “Crazy Bitch”: “L’idée m’est venue lorsque je conduisais à Los Angeles à l’époque. Paris Hilton éteindre ces bandes de sexe – ou, je ne pense pas qu’elle les ait éteintes; Je ne sais pas comment ils sont sortis. Mais en gros, elle a lancé sa carrière de divertissement avec du porno fait maison, et je pensais juste que c’était drôle. Puis j’ai commencé à me remémorer ma jeunesse, et j’avais beaucoup de filles folles que j’avais rencontrées quand j’étais plus jeune. Je viens de commencer à chanter [the] chœur de «Crazy Bitch»et je voulais juste l’enregistrer. Je pense que j’ai appelé ma mère, parce que je n’avais ni iPhone ni rien à ce moment-là. J’ai appelé ma mère pour l’enregistrer sur elle [answering] machine donc je ne l’oublierais pas. Je viens de dire: «N’effacez pas cela – je veux m’en souvenir. Nous en parlerons plus tard. “”

BUCKCHERRY poursuit sa tournée en soutien à son dernier album, “Peinture de guerre”, qui a été publié en mars 2019 via Century Media/RED Music. Le disque de 12 chansons a été produit par Mike Plotnikoff, dont la collaboration précédente avec le groupe était la “15”.



