Voivod: nouvel album studio en préparation; Live LP pour arriver à l’automne

VOIVOD le batteur Michel “Away” Langevin a confirmé à Agoraphobic News que le groupe a commencé le processus d’écriture de chansons pour le suivi de 2018 “Le reveil” album. Il a expliqué (entendre l’audio ci-dessous): “Le problème que nous avons rencontré était que Chewy [guitariste[guitaristDaniel Mongrain]vit à quelques milles de Montréal, “où est basé le reste du groupe”. Et les routes sont bloquées de nos jours [during the coronavirus crisis] et il ne peut pas vraiment voyager à Montréal et nous ne pouvons pas vraiment voyager là où il vit et ainsi de suite. Nous faisons donc une démonstration, partageant des fichiers dans un Dropbox dossier. Je viens de télécharger une application de boîte à rythmes pour Android, et je l’utilise pour faire une démonstration des tambours, car, évidemment, je ne peux pas jouer à la maison ou enregistrer du tout. Mais nous allons de l’avant avec l’écriture de nouveaux documents, ce qui est formidable. “

A demandé combien de nouveaux VOIVOD les chansons sont déjà terminées, Un moyen a déclaré: “Nous avons juste des morceaux de chansons, mais beaucoup d’entre eux. Et peut-être que certains d’entre eux seront éventuellement collectés ensemble. Avant que tout ne commence avec ce coronavirus, nous avions déjà fait un tas de sessions d’enregistrement dans notre studio. Nous avons donc quelques matière à tirer – improvisations, riffs qui Chewy commencé et nous avons tous rejoint alors. Mais il y a aussi du matériel écrit séparément par tout le monde que nous partageons, donc nous allons lentement construire un album cette année. entre nous. Nous allons lentement construire un album cette année. Mais avant cela, un album live sortira. “

Un moyen, qui est également artiste en graphisme, a poursuivi en expliquant comment la pandémie de coronavirus affectera l’industrie des tournées, en particulier avec de nombreux artistes qui dépendent presque exclusivement des revenus de leurs tournées pour subvenir à leurs besoins.

“J’ai peur de cela depuis de très nombreuses années, mais c’est toujours une situation surréaliste en ce moment”, a déclaré le batteur. “Même si nous aurions dû être préparés [for] ça, c’est quelque chose qui va changer toute cette planète, c’est sûr… Pour moi, ça ressemble à la vie comme d’habitude, ça va définitivement écraser VOIVOD revenus en termes de tournées. Et aussi, à terme, cela aura également un impact sur mon art, dans le sens où si les groupes arrêtent de tourner, [I’m not] va plus dessiner des t-shirts. Comme [the] «voivod»[personnagecréépar[charactercreatedbyUn moyen], Je vais devoir m’adapter à la situation très rapidement, en tirer le meilleur parti. “

On lui a demandé s’il craignait que VOIVOD seront contraints de rester sur la route dans un avenir prévisible, peut-être jusqu’à la fin de l’année, Un moyen a répondu: “Oui, j’en ai très peur. Nous avons eu de très grands festivals au Québec cet été, puis nous avons fait une tournée mondiale à partir de septembre pour l’album live. Et tout est dans l’air maintenant. Alors je vais saisir l’occasion de rassembler les livres que je vais sortir éventuellement. “

Elaborer les livres qu’il prévoit de sortir, Un moyen a déclaré: “Il y a un livre qui est de l’art sur la route. Et l’autre livre est de l’art que je fais pour d’autres personnes, comme des œuvres d’art commandées, au fil des ans. Et j’ai un autre livre qui est tout de l’art que je fais à la maison pour moi-même . Donc ça fait trois livres ensemble. Et j’ai aussi une sorte de bande dessinée en préparation, et ce sera probablement le premier qui sortira … J’ai l’intention de le publier cette année pour le premier livre, qui est plus comique. orienté livre. Ce n’est pas beaucoup de pages – peut-être 30. Et puis je vais passer au livre sur tout l’art que je fais sur la route. Mais celui-ci est plus long à assembler, parce que j’ai des milliers de dessins, parce que je dessine beaucoup sur la route. “

VOIVODl’album live susmentionné arrivera à l’automne, selon Un moyen, tandis que le prochain LP studio n’est pas attendu avant 2021.

En mars 2019, VOIVOD a été honoré d’un Prix ​​Juno (l’équivalent canadien du Prix ​​Grammy) dans la catégorie “Album de musique métal / hard de l’année”. VOIVOD a remporté le prix pour “Le reveil”, qui a été publié en septembre 2018 via Century Media Records. Le disque a été enregistré et mixé par Francis Perron à RadicArt Recording Studio au Canada. L’œuvre de l’album a de nouveau été créée par Un moyen.



