Volbeat annonce sa tournée américaine au printemps 2020 avec embrayage

Groupe de rock danois / américain VOLBEAT a annoncé 15 dates de tête d’affiche aux États-Unis dans le cadre de son “Rewind, Replay, Rebound” tour du monde, amenant le trek dans des villes comme Las Vegas, Nashville, Atlanta, Baltimore et New York. Invités spéciaux EMBRAYAGE sera un soutien direct à toutes les dates, à l’exception de l’émission du 2 mai à Hershey, en Pennsylvanie, qui bénéficiera d’un soutien direct de GOJIRA. LES LIVRES D’IMAGES ouvrira chaque soir sur cette tournée. Les préventes de billets commencent le mardi 14 janvier et les mises en vente générales commencent le vendredi 17 janvier à 10 h, heure locale. Un nombre limité de forfaits VIP sera également disponible à l’achat et comprendra des rendez-vous et des photos, des articles de merch exclusifs et un enregistrement prioritaire avec entrée anticipée au salon et accès anticipé à merch.

“Nous avons hâte de rentrer aux États-Unis et d’apporter un titre complet VOLBEAT montrer à nos fans américains “, a déclaré le groupe,” et nous sommes au-delà de l’extase d’avoir nos grands amis dans EMBRAYAGE et nos nouveaux amis LES LIVRES D’IMAGES nous rejoindre pour la balade. Nous vous verrons très, très bientôt! “

Aditionellement, VOLBEAT sera en tête d’affiche 98 KUPD‘s UFEST 2020 le 4 avril à Big Surf à Tempe, Arizona et apparaîtra à FM99 WNOR‘s Lunatic Luau aux côtés de PERTURBÉ le 1er mai à l’amphithéâtre de prêt à domicile de Veterans United à Virginia Beach. Les billets pour les deux spectacles seront mis en vente le vendredi 17 janvier.

VOLBEAT des dates de tournée:

04 avril – Tempe, AZ – Big Surf%



05 avril – Las Vegas, NV – Pearl Concert Theatre au Palms Casino Resort ^



07 avril – Denver, CO – Mission Ballroom ^



08 avril – Independence, MO – Silverstein Eye Centres Arena ^



10 avril – Irving, TX – Le pavillon de Toyota Music Factory ^



11 avril – Beaumont, TX – Ford Arena ^



13 avril – Nashville, TN – Auditorium municipal de Nashville ^



14 avril – Knoxville, TN – Knoxville Civic Coliseum ^



15 avril – Atlanta, GA – Coca-Cola Roxy ^



01 mai – Virginia Beach, VA – Amphithéâtre des prêts immobiliers pour anciens combattants United *



02 mai – Hershey, PA – GIANT Center #



03 mai – Charlotte, NC – Epicenter Festival



05 mai – Youngstown, OH – Covelli Center ^



06 mai – Columbus, OH – Schottenstein Center ^



08 mai – Minneapolis, MN – Rachat de 93X Twin City



09 mai – Milwaukee, WI – Eagles Ballroom ^



10 mai – Grand Rapids, MI – Le DeltaPlex Arena ^



12 mai – Baltimore, MD – UMBC Event Center ^



13 mai – New York, NY – Le toit du Quai 17 ^

^ avec des invités spéciaux EMBRAYAGE et LES LIVRES D’IMAGES



% KUPD UFest 2020



* WNOR Lunatic Luau avec PERTURBÉ



# avec invité spécial LES LIVRES D’IMAGES

