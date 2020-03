Volbeat bat le record de la plupart des «chansons de rock mainstream» n ° 1 par un acte européen

Selon Billboard, VOLBEATc’est “Die To Live” a dépassé le tableau de diffusion de Mainstream Rock Songs. La chanson est le huitième groupe danois / américain Mainstream Rock Songs n ° 1, brisant le groupe d’un lien avec U2 pour la plupart des n ° 1 par un acte basé en dehors de l’Amérique du Nord, datant de la création du graphique en 1981.

VOLBEATLe premier n ° 1 est arrivé en juillet 2012 avec “Toujours en train de compter”.

SHINEDOWN et PROLONGATION DE TROIS JOURS détiennent le record de la plupart des chansons de rock mainstream n ° 1, avec 15 chacun.

“Die To Live” est tiré de VOLBEATseptième album, “Rewind, Replay, Rebound”, qui a été publié en août dernier via Records de la République. Le disque a été produit par un collaborateur de longue date Jacob Hansen et coproduit par VOLBEATc’est Rob Caggiano et Michael Poulsen. Ceci marque le premier album studio avec Kaspar Boye Larsen à la basse. Pour obtenir le son de l’album, le groupe a également fait appel à une myriade d’invités. En plus de travailler à nouveau avec le choriste Mia Maja sur plusieurs pistes, ils ont également retrouvé Harlem Gospel Choir. EMBRAYAGE chanteur Neil Fallon est présenté sur “Die To Live”, le résultat de tournées ensemble et d’un amour pour le style bourru et puissant du chanteur. Raynier Jacob Jacildo (piano) et Doug Corocran (saxophone) de JD McPhersonLe groupe apporte également ses talents à la chanson. “Sloggers Cheapside” dispose d’un solo de guitare déchirant par EXODE et SLAYER guitariste Gary Holt.

VOLBEAT lancera une tournée en tête d’affiche aux États-Unis à l’appui de “Rewind, Replay, Rebound” le 5 avril à Las Vegas.

