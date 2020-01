Voodoo: le chef-d’œuvre néo-soul de D’Angelo | uDécouvrir

Le chef-d’œuvre néo-soul de D’Angelo est connu non seulement pour la marque indélébile qu’il a laissée sur le R&B, mais aussi pour l’histoire impossible derrière la réalisation de l’album. Sorti le 25 janvier 2000, juste un mois après le début du nouveau millénaire, Voodoo définirait la décennie, plaçant la barre si haute avec son ingéniosité et sa progressivité qui ne seraient pas atteintes avant que D’Angelo ne revienne 14 ans plus tard avec Black Messiah.

Considéré à l’époque comme «post-moderne» et «radical», Voodoo ne peut prétendre à aucune époque. Produit dans les années 90 et assemblant des sons et des idées du funk et de la soul des années 60, 70 et 80, il représentait une coalescence de tous les grands innovateurs noirs du passé – Jimi Hendrix, Curtis Mayfield, George Clinton, Sly Stone, Stevie Wonder, Al Green et Prince – et a produit quelque chose qui a été construit pour durer.

Une fois salué comme le prochain Marvin Gaye, D’Angelo est devenu le signe avant-coureur de la soul hip-hop avec sa première sortie Brown Sugar en 1995. À l’âge de 21 ans, il était responsable de repenser un genre entier et avait ouvert la voie à Maxwell’s Urban Hang Suite (’96 ), Erykah Badu Baduizm (’97), The Miseducation of Lauryn Hill (’98) and the neo-soul movement. Mais à l’aube de Y2K, le R&B contemporain s’était transformé en un état lisse et convivial pour les clubs. Le vaudou a émergé en réponse à cela, ramenant une production terreuse des années 70 alimentée par des rythmes expérimentaux influencés par le hip-hop.

Après sa sortie, Voodoo est arrivé en tête du palmarès des albums de Billboard deux semaines plus tard, a remporté deux Grammy’s, a obtenu le statut de platine et a produit un hit qui transformerait D’Angelo en pin-up pendant des siècles. L’album a fait une déclaration saisissante, pas seulement musicalement mais visuellement. Avec sa couverture et sa vidéo provocante pour ‘Untitled (How Does it Feel)’, D’Angelo a mis à nu plus que son âme. Ce qui signifiait peut-être être une déclaration vulnérable ressemblait davantage à une invitation illicite.

Le perfectionnisme de D’Angelo est bien documenté et avec le destin du R&B imposé sur ses épaules, il a été affaibli par la peur de la récession en deuxième année et déterminé à ne pas faire une autre cassonade. Pendant l’intervalle de cinq ans entre les deux disques, il avait changé de directeur, changé de maison de disques, fait de brèves apparitions et bricolé en studio pendant des années. Les fans avaient de l’espoir, avec deux singles en promo, d’abord le “Devil’s Pie” basé sur des échantillons en “98 et” Left and Right “avec des fonctionnalités de Redman et Method Man un an plus tard.

Au moment d’enregistrer, D’Angelo a pris une page de ses prédécesseurs et a décidé de créer une approche spontanée et jazz de l’enregistrement. Recrutez les meilleurs musiciens R&B du monde, donnez-leur la liberté de jouer et d’expérimenter et capturez la magie sur bande. Une méthode qui rappelle la façon dont les disques funk ont ​​été créés à l’époque pré-Napster. Comme D’Angleo l’a dit à Ebony Magazine à l’époque, il voulait «faire de la musique noire forte et artistique».

Comme si on essayait d’évoquer le fantôme de Jimi Hendrix et tous ceux qui y ont enregistré, D’Angelo a décampé vers les studios Electric Lady à Greenwich Village et a amené son équipe hétéroclite de collègues musiciens pour s’imprégner de disques soul et rock et essayer de recréer une partie de la magie qui y avait été créée. Ces sessions en studio ont duré des années, mais le résultat a été un son organique en studio qui ne peut être retiré que par des maîtres de leur métier. Les vrais joueurs derrière le rideau étaient Questlove (The Roots) à la batterie, Pino Palladino à la basse (John Mayer Trio, The RH Factor), les vétérans de la guitare, Spanky Alford et Mike Campbell, son collègue de Roots James Poyser aux touches et le prodige du jazz Roy Hargrove sur cornes.

La vision revivaliste de l’âme de D’Angelo ne s’est pas arrêtée uniquement au studio. Il ne voulait pas que ça ressemble à une vieille âme, mais aussi à ça. C’est dommage que son obsession analogique soit antérieure à la grande renaissance du vinyle, mais nous pouvons tous en récolter les fruits maintenant. Utilisant du matériel vintage et enregistrant des prises instrumentales en direct, cela semblait gâché à l’ère du mp3.

Pour un album R&B, Voodoo évite les structures de chansons communes et ressemble plutôt à une conversation en cours – un pic dans le courant de conscience de D’Angleo. Alors que sa forme libre et son esthétique downtempo en aliènent certains, son ambiance enivrante et jazz surprend à chaque écoute. Avec chaque piste cadencé à six minutes ou plus, ce n’était pas exactement radio-friendly. Et son usage intensif du backphrasing vous met davantage dans un état d’euphorie droguée. Le titre de l’album prend un sens littéral, il est plein de parler en langues, de guérison divine et de mystère.

Les intros, les outros et les dialogues de mots parlés étaient un appareil couramment utilisé à l’époque (voir tous les albums de rap et autres néo-soulites (Lauryn Hill) qui n’ont fait que récemment un retour sur A Seat At the Table de Solange. voix superposées, il y a un fort accent sur les guitares et les cors sur ‘Playa Playa’ et surtout ‘Chicken Grease’ qui met le funk en avant et au centre.

“The Line” propose quant à lui des paroles plus confessionnelles, alors qu’il répond à ses critiques “Je suis parti, parti depuis si longtemps. Je veux juste chanter, chanter ma chanson, je sais que vous entendez, entendez beaucoup de choses sur moi »dans son fausset haletant.

L’échantillonnage joue un rôle important tout au long de l’album, une pratique qui a été perfectionnée au cours de la dernière décennie, mais D’Angelo le fait avec soin, que ce soit Kool & the Gang«Sea of ​​Tranquility» sur «Send it On» ou les tambours de «I Wonder U» de Prince sur «Africa». Chaque piste sert un but, il n’y a pas de remplissage ici. Sa reprise de «Feel Like Makin’ Love »de Roberta Flack est transformée en une chanson de séduction, tandis que le jazz latin imprègne« Spanish Joint »de la chaleur à venir.

Mais aucune de ces chansons ne vous prépare pleinement à la ballade ultime à combustion lente qui est ‘Untitled (How Does it Feel)’. Co-écrit par Raphael Saadiq, il s’habillera dans les annales de l’histoire de la musique makeout et se coupera même au milieu, vous laissant en vouloir plus. Qu’il soit consciemment ou inconsciemment inspiré par le “Purple One”, il était ironique que Prince semble également être inspiré, après avoir sorti “Call My Name” quelques années plus tard.

Compte tenu d’une piste aussi séduisante, il fallait une vidéo tout aussi provocante pour l’accompagner. À une époque où chaque vidéo R&B dégoulinait de bling, le torse grec de D’Angelo se sentait en fait dépouillé plutôt qu’une performance érotique. La chanson était une bénédiction et une malédiction. La vidéo l’a transformé en un sex-symbol du jour au lendemain, mais elle l’a également conduit à devenir un reclus au fil des ans. Voodoo est toujours un record incroyablement innovant, avant-gardiste et stimulant, qui savait qu’il faudrait 14 ans à D’Angelo pour le dépasser? Comme l’a dit Questlove:

«Comment puis-je crier le génie de quelqu’un s’il n’a guère de travail à démontrer? Là encore, le dernier travail qu’il a fait était si puissant qu’il a duré 10 ans ».

