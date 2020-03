Votre mère devrait savoir: «Sentimental Journey» de Ringo Starr

Paul Mccartney a écrit une fois que “votre mère devrait savoir.” Mais c’était Elsie Starkey, la mère de Ringo Starr, qui a été la clé de la création de son premier enregistrement studio en dehors de Les Beatles. Sentimental Journey, sorti au Royaume-Uni le 27 mars 1970, était un album de remakes de standards conçus pour refléter les chansons préférées d’Elsie. Ce sont eux qu’elle et la famille Starkey chantaient autour de la maison et lors de réunions spéciales.

Starr a commencé l’enregistrement du LP à la fin octobre 1969, alors que les Beatles étaient toujours ensemble. Mais au moment où il a terminé, la disparition du groupe était sur le point d’être confirmée. L’album de McCartney a suivi trois semaines après Sentimental Journey et, au moment de la sortie de Let It Be en mai, les Beatles n’étaient effectivement plus.

L’album Ringo Starr à 12 pistes a été produit par le confident de confiance du groupe, le regretté George Martin, mais il a été construit avec l’approche délibérée d’utiliser un arrangeur différent sur chaque piste. Ils ont également fait une impressionnante composition avec Quincy Jones aux rênes de «L’amour est une chose splendide». Maurice Gibb de Les Bee Gees “Bye Bye Blackbird”; Elmer Bernstein pour «Je t’ai dit récemment que je t’aime». Martin lui-même a arrangé le «Rêve» de Johnny Mercer, avec l’instrumentation de l’orchestre de Martin.

Par arrangement spécial

Les compositeurs anglais Ron Goodwin et Les Reed et le maestro de jazz Johnny Dankworth étaient également parmi les arrangeurs. Tout comme le producteur américain Richard Perry et le musicien cubain Chico O’Farrill. Le saxophoniste de jazz Oliver Nelson et le collaborateur des Beatles Klaus Voorman étaient également de la partie. McCartney a fait l’arrangement pour «Stardust» de Hoagy Carmichael.

Le pub montré sur la pochette de l’album, l’Empress, était, et reste, à Wellington Terrace, près de High Park Street et au coin de l’endroit où Ringo a grandi. Elsie Starkey fréquentait souvent l’hôtellerie, qui accueille des événements musicaux en direct à ce jour. Sentimental Journey a atteint le n ° 7 au Royaume-Uni et, une fois libéré aux États-Unis un mois plus tard, le n ° 22 là-bas. La carrière solo de l’homme qui allait devenir Sir Richard Starkey était opérationnel.

