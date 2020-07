«Votre sécurité sera toujours la priorité numéro un»

SHINEDOWN chanteur Brent Smith a parlé à Nikki du FM99 WNOR une station de radio sur ce à quoi pourrait ressembler le circuit de tournée après la pandémie. Il a dit (voir la vidéo ci-dessous): « Ça va revenir. Ça va devoir revenir d’une manière qui est … Il va y avoir un protocole différent. Mais n’ayez pas de réaction instinctive quand quelqu’un dit ‘la nouvelle normale , « parce que cela pourrait être, et devrait être, une bonne chose. Parce que beaucoup de ce que je vois, et beaucoup de discussions que j’ai eues avec beaucoup de gens avec qui nous avons travaillé depuis plus de deux décennies maintenant – à partir de notre camionnage, nos bus, notre éclairage, notre pyrotechnie, notre mise en scène; tous ces types d’éléments – cette infrastructure, et les bâtiments et les festivals et les clubs et les théâtres et les stades, ils sont tous faire l’infrastructure en ce moment pour prendre massivement le niveau d’assainissement et le chemin standard. Donc, quand vous entrez dans ces bâtiments et des trucs comme ça, ce n’est pas méchant, ce n’est pas sale – c’est propre. Et en ajoutant ces choses là où cela tient les gens responsables des choses.

« L’une des choses les plus importantes que nous connaissons est que la thérapie par la lumière UV est énorme pour cela, car elle annihile juste beaucoup de virus », a-t-il poursuivi. « Beaucoup de choses ont fait l’actualité ces derniers temps, mais il y a beaucoup d’arènes en ce moment, il y a beaucoup d’endroits différents – des clubs, des théâtres – qui se préparent à pouvoir avoir cette norme pour rendre leur environnement propre pour leur les clients et faire en sorte que tout le monde puisse entrer en sécurité. Et ce n’est pas une mauvaise chose. «

Forgeron a poursuivi en disant qu’il est confiant que les concerts en direct finiront par revenir. « Cela peut prendre un moment », a-t-il déclaré. « Cela prendra évidemment un peu plus de temps à certaines personnes pour se sentir à l’aise, mais je vous fais une promesse très réelle et solide. La première chose – et nous le faisions toujours avant que cette pandémie ne se produise – mais je veux rassurer tout le monde, de nous à notre base de fans, que vous soyez là depuis le début ou que vous découvriez simplement qui nous sommes, quand il est temps, et que nous puissions être à nouveau ensemble, votre sécurité sera toujours la priorité numéro un – pas seulement votre sécurité physique, mais votre santé, votre santé mentale… Mais nous ne sacrifierons jamais, et nous ne reculerons jamais en matière de sécurité publique de notre public, quel que soit le pays dans lequel nous jouons. nous ne vous mettrons jamais dans un environnement dangereux comme celui-ci. Nous serons à nouveau ensemble. Cela peut prendre un peu de temps. Mais sachez toujours que nous avons toujours votre sécurité comme priorité numéro un. «

En mai dernier, SHINEDOWN a annulé officiellement son report « Deep Dive Tour » en raison de la pandémie de coronavirus qui balaie le globe.

« Deep Dive Tour », qui a promis des coupes profondes et des faces B de partout SHINEDOWNLa carrière du groupe, ainsi que les nombreux succès radiophoniques du groupe, devaient à l’origine avoir lieu au printemps, mais a été reportée à l’été avant d’être complètement abandonnée.

Il y a deux mois, Forgeron clarifié ses remarques sur le jeu en direct, quelques jours seulement après avoir apparemment suggéré que SHINEDOWN tournerait cet été comme prévu, peu importe quoi.

Le 7 mai, Forgeron Raconté Zippo Encore: « Pour le moment, c’est tout un coup. Donc, nous ne reculons pas sur cette chronologie reprogrammée. » Forgeron Plus tard, nous avons ajouté: « Nous voulons tout faire en toute sécurité et nous voulons aller par les professionnels de la communauté médicale … mais vous ne pouvez pas rester à l’intérieur pour toujours. »

Cinq jours plus tard, Forgeron a publié une clarification après que certains fans ont mal interprété sa position pour signifier que SHINEDOWN jouerait cet été contre l’avis des responsables de la santé.

Dans un article sur les réseaux sociaux, Forgeron a écrit: « Je voudrais clarifier tout malentendu concernant nos plans de tournée qui pourrait être là-bas car certains de mes commentaires ont été mal interprétés récemment au milieu d’essayer de rester positifs face à la pandémie de COVID-19. »

Il a poursuivi: « Nous aimerions que vous sachiez tous que même si nous avons hâte de jouer pour vous et de vous revoir tous sur la route, nous ne le ferons que lorsque cela sera sûr. La santé et le bien-être de nos fans sont ce qui est le plus important et quelque chose que nous prenons très au sérieux. «

Forgeron Raconté Le pouls de la radio qu’il avait un message de conseils et d’espoir pour les fans. « Ne restez pas en ligne toute la journée », a-t-il déclaré. « Sortez. Mettez-vous au soleil. Allez vous promener. Allez courir. Réinitialisez. Je le dis depuis de nombreuses années, et cela se vérifie encore plus maintenant que jamais: ce n’est jamais au revoir, c’est juste jusqu’à la prochaine temps, et nous vous verrons tous très bientôt. »

