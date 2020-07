Voulez-vous vous faire arnaquer? Phil Collen de Def Leppard annonce un défi de fitness de 30 jours

Phil Collen de Def Leppard a annoncé qu’il entreprendra un défi de fitness de 30 jours – et il encourage les fans à le rejoindre alors qu’il se met à l’épreuve.

Le guitariste demande aux fans d’utiliser le hashtag # PhilCollen30Days sur les réseaux sociaux pour suivre, avec le premier set vidéo qui sortira la semaine prochaine.

Collen dit: «Je vais faire une expérience de défi de 30 jours après ma porcherie de quarantaine. Quand j’ai découvert que nous pouvions déplacer la tournée, j’ai avalé, ce qui était super, mais le retirer était un plus gros problème.

«J’avais fait quelques semaines auparavant, ce qui n’a pas vraiment fonctionné, alors je suis devenu sérieux et nous commençons. Vous verrez des trucs dans environ une semaine. Je vais changer mon régime alimentaire, je vais faire différentes choses d’entraînement et le partager avec vous. «

La tournée estivale de Def Leppard en Amérique du Nord avec Motley Crue, Poison et Joan Jett & The Blackhearts a été annulée le mois dernier, avec des spectacles reprogrammés pour 2021.

Les nouvelles dates débuteront à Nashville le 19 juin et se termineront à San Diego le 12 septembre. Tous les billets achetés pour les dates reportées de 2020 seront valables pour les spectacles de l’année prochaine.

Def Leppard a récemment publié son package live London To Vegas. Il présente des images de la performance du groupe Hysteria At The O2 de Londres en 2018 avec Hits Vegas, Live At Planet Hollywood qui a été capturée lors de la résidence réussie de Def Leppard en 2019 à Sin City.

Tournée Motley Crue, Def Leppard, Poison, Joan Jett et The Blackhearts 2021

19 juin: Nashville Nissan Stadium, TN

21 juin: Cincinnati Great American Ballpark, OH

24 juin: Charlotte Bank of America Stadium, NC

26 juin: Miami Hard Rock Stadium, FL

27 juin: Orlando Camping World Stadium, FL

03 juil: Cleveland FirstEnergy Field, OH

06 juil: St Louis Busch Stadium, MO

08 juil: Minneapolis US Bank Stadium, MN

10 juil: Detroit Comerica Park, MI

13 juil: Philadelphia Citizens Bank Park, PA

15 juil: Flushing Citi Field, NY

17 juil: Boston Fenway Park, MA

18 juil: Boston Fenway Park, MA

20 juil: Hershey Hersheypark Stadium, PA

22 juil: Pittsburgh PNC Park, PA

07 août: Jacksonville TIAA Bank Field, FL

09 août: Washington Nationals Park, DC

12 août: Buffalo New Era Field, NY

15 août: Atlanta SunTrust Park, GA

17 août: Houston Minute Maid Park, TX

20 août: San Antonio Alamodome, TX

22 août: Arlington Globe Life Field, TX

24 août: Kansas City Kauffman Stadium, MO

28 août: Milwaukee Miller Park, WI

29 août: Chicago Wrigley Field, IL

3 sept.: Phoenix State Farm Stadium, AZ

04 sept.: Los Angeles SoFi Stadium, CA

07 sept.: Seattle T-Mobile Park, WA

10 sept.: San Francisco Oracle Park, CA

12 sept.: San Diego Petco Park, Californie