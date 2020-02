Vous n’avez jamais entendu parler de Blossom Dearie?

Elle est née, Margrethe Blossom Dearie à East Durham, près d’Albany dans l’État de New York en 1924, et avec un nom comme le sien, il semble naturel qu’elle devienne une star; ajouté à ce que Blossom était unique.

Elle a étudié le piano classique enfant, avant de passer au jazz à l’adolescence. Elle a rejoint le groupe vocal de Woody Herman, The Blue Flames, après avoir déménagé à New York peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale; elle a ensuite rejoint les Blue Reys, le groupe de chant du groupe d’Alvino Rey.

En 1952, Blossom vivait à Paris, apparaissant dans des boîtes de nuit avec la chanteuse Annie Ross. C’est aussi l’année où elle a eu son premier hit – non crédité – avec «Moody’s Mood for Love» de King Pleasure, sur lequel elle chante. Elle a formé un groupe vocal, les Blue Stars, qui comprenait la sœur de Michel Legrand, Christiane Legrand et Bob Dorough. En 1954, ils ont eu un succès en France avec une version française de «Berceuse de Birdland», arrangée par Michel Legrand. Les Blue Stars ont évolué plus tard en The Swingle Singers.

C’est à Paris en 1956 que Norman Granz a entendu Blossom chanter dans un club et il l’a engagée chez Verve pour enregistrer ses débuts en septembre de la même année.

S’accompagnant au piano, ses débuts comprennent également Herb Ellis à la guitare, Ray Brown à la basse et Jo Jones à la batterie, et était typique de ce que Blossom faisait dans le cabaret, remaniant les standards de sa voix unique et féminine. D’une simplicité trompeuse et directe, Blossom a compris ces chansons de l’intérieur, leur donnant une intimité à la hauteur de quelques chanteurs.

Au cours des quatre prochaines années, elle a fait cinq autres albums pour Verve, et tous valent la peine d’être recherchés. En 1964, elle enregistre l’album May I Come In?, Un album inhabituel pour Blossom car il la présente avec un orchestre.

Travaillant dans le circuit des soupers-clubs de New York au début des années 1960, elle était un tirage populaire et sa popularité s’est à nouveau répandue à travers l’Atlantique à la fin des années 1960, lorsqu’elle a commencé à apparaître au club Ronnie Scott à Londres et a enregistré plus d’albums au Royaume-Uni.

En 1970, elle sort l’album That’s Just the Way I Want to Be qui contient la chanson culte ‘Dusty Springfield’, une ode à la pop star britannique, co-écrite par Dearie avec Norma Tanega.

Elle faisait partie des clubs de New York jusqu’en 2006, lorsqu’elle est tombée malade, l’empêchant de se produire. Elle est décédée le 7 février 2009 à l’âge de 84 ans.

