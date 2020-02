Vous n’avez pas trouvé d’hôtel? Découvrez la nouvelle expérience de camping pour Pa’l Norte 2020

Lorsque nous parlons des festivals de musique les plus importants et les plus importants du Mexique, Pal ’Norte doit nécessairement participer à la conversation.

Avec huit éditions – bientôt neuf – célébrées au pays de la carnita rôtie, au fil des ans Pal ’Norte a donné à son public l’occasion de voir les meilleurs et les plus en vue de leurs différents genres musicaux sur leurs scènes, qu’ils soient nationaux ou internationaux, qui attirent à chaque édition des milliers de personnes dans les installations du parc Fundidora.

Et s’ils se sont déjà lancés au festival – ou ont envisagé de le faire – ils savent que l’expérience de Pal’s North est cool, mais L’une des choses que nous traitons toujours lorsque nous décidons d’aller ou non est le logement près du parc Fundidora, qui s’épuise en quelques minutes ou augmente considérablement dans ses prix, laissant parfois plus cher que le même paiement pour l’événement. Aussi, Apparemment, cela est sur le point de changer à partir de maintenant.

On le dit car cette année le festival Pal ’North, en pensant à ses fidèles disciples, mettra en œuvre le «Camp Ascendant», un package avec lequel les participants littéralement Ils peuvent camper à l’intérieur du parc Fundidora, et qui proposera des services tels que douches, vente de boissons et tout ce dont les festivals ont besoin pour passer un week-end inoubliable.

C’est comme ca, Ce nouveau service de camping Pal ’North sera situé dans le CINTERMEX (Convention Center de Fundidora Park), à quelques pas du festival. Mais il n’y a pas sa beauté, car en plus d’avoir les scénarios à quelques mètres, Le camp aura d’autres services tels que des zones chauffées, un Oxxo ouvert 24h / 24, la vente de boissons avec et sans alcool, la sécurité et la surveillance tout au long de la journée, en plus de salles de bain et douches afin de ne pas souffrir des besoins de base.

En peu de mots le «Camp Ascendant» sera un petit hôtel dans le parc Fundidora, où les participants peuvent se détendre et recharger leurs batteries pour supporter les deux jours du festival – qui aura lieu les 20 et 21 mars – et que Il a un coût de 3 800 pesos pour trois nuits dans une tente pour deux personnes. Autrement dit, un participant au festival paiera environ 467 pesos par nuit. Quelle affaire!

Si vous vous êtes déjà encouragé à sauter à Pal ’Norte et que vous souhaitez dormir à l’intérieur du parc Fundidora, sachez que Il reste des billets pour ‘Ascending Camp’, que vous pouvez obtenir en cliquant ici. Bien sûr, courez car il en reste très peu.

Maintenant, il n’y a plus d’excuses, Pal ‘Norte met toute l’expérience pour ceux qui veulent aller les 20 et 21 mars pour voir des artistes comme Tame Impala, The Strokes, Alejandro Fernandez, MGMT, The Whitest Boy Alive, Foster The People, parmi tant d’autres, et promet un week-end inoubliable. Qui est plus que ciblé? ☝️