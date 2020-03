Vous pouvez lire chaque numéro de Wire gratuitement cette semaine

Le magazine de musique d’avant-garde britannique de longue date The Wire a annoncé qu’il ouvrait ses archives en ligne au public pour la semaine prochaine. “Nous donnons à chacun un accès GRATUIT d’une semaine à nos archives en ligne contenant chaque numéro de The Wire jamais publié”, lit-on dans un tweet. “C’est plus de 430 numéros pour passer du temps.” Wire a commencé à publier en 1982; Consultez l’archive ici. Vous pouvez également acheter 3 mois d’accès aux archives pour 7,99 € (8,60 $).

Wire est la dernière institution musicale à annoncer de nouvelles initiatives à la lumière de la pandémie de coronavirus. Hier, Bandcamp a organisé une collecte de fonds, directement 100% des revenus du site directement aux groupes et artistes.

