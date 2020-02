Vous pouvez maintenant écouter Pandora sur Apple Watch sans iPhone

Pandora a mis à jour son application Apple Watch, ce qui en fait une expérience vraiment autonome pour les auditeurs.

Vous pouvez désormais diffuser vos morceaux préférés – aucun iPhone requis. Pandora est l’un des premiers services musicaux à proposer cette fonctionnalité. D’autres services comme Apple Music ont besoin d’auditeurs pour pré-charger de la musique sur l’Apple Watch pour écouter lorsque le téléphone est hors de portée.

«Laissez le téléphone à la maison et apportez toute votre écoute avec vous grâce à notre application Apple Watch mise à jour», indique la mise à jour. “Maintenant, vous pouvez diffuser votre musique et vos podcasts préférés directement depuis votre poignet – aucun téléphone requis.”

La nouvelle application Pandora nécessite une Apple Watch exécutant watchOS 6 ou une version ultérieure.

Le support Apple Watch est une stratégie clé pour mettre à jour l’expérience Pandora. En 2019, la société a entièrement repensé l’application Apple Watch. Cette mise à jour incluait la prise en charge de la lecture hors ligne pour que les utilisateurs préchargent leur musique et leurs listes de lecture choisies.

Pandora a également révisé son application macOS à cette époque. La refonte comprenait une nouvelle technologie appelée Modes de station. Ces six modes offrent de nouvelles façons d’écouter de la musique Pandora. Chaque mode a une fonction musicale différente et répond aux pouces vers le haut de différentes manières.

Les modes de la station Pandora incluent la «Ma station» par défaut et cinq autres modes. ‘Crowd Faves’ ne joue que les morceaux les plus populaires. “Discovery” met en avant des artistes et des morceaux qui ne sont généralement pas diffusés sur la station. «Deep Cuts» se concentre sur des morceaux moins connus d’artistes qui joueraient généralement sur la station. ‘Newly Released’ joue uniquement la musique la plus récente des artistes de la station, si disponible.

Le mode «Artiste uniquement» permet d’écouter de la musique uniquement de l’artiste utilisé pour créer la station Pandora. En raison des exigences de licence, le mode «Artiste uniquement» nécessite un abonnement Pandora Premium pour en profiter. Les auditeurs gratuits peuvent activer une session Pandora Premium temporaire en consultant une annonce.

