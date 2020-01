Vous souvenez-vous de Doves? Ils vont sortir un record après 11 ans

Du coup, les groupes qui mettent leur travail en pause depuis plus d’une décennie, sont totalement oubliés sur le radar musical. Il y a tellement de musique à écouter et tellement de groupes à suivre, qu’il est très compliqué de se souvenir de tous ceux qui n’ont rien sorti au cours des 10 dernières années (sauf si vous vous appelez Tool). Mais en refaisant surface en tant que zombie de la tombe, le groupe de rock indie anglais Doves va sortir un album en espérant que ses fans sont toujours là.

Les jumeaux Jez et Andy Williams et le leader et chanteur Jimmi Goodwin, créateurs de “Black And White Town” et “There Goes The Fear”, Ils viennent d’envoyer un message à leurs fans disant qu’ils “donnent la touche finale” à ce qui sera leur première sortie d’un nouvel album en plus de 11 ans.

Le retour aux étapes Doves est arrivé en 2018, rompant vraiment la séquence de ne rien savoir à leur sujet. Son retour comprenait un concert émouvant à Londres au Royal Albert Hall en soutien au Teenage Cancer Trust.

Après avoir fait allusion à 2018 que oui “Les eaux sont correctes, les planètes sont alignées et nous obtenons les bonnes vibrations”, puis ils commençaient à écrire de la nouvelle musique, Doves a maintenant confirmé que ce matériel est en cours, juste dans les dernières étapes de ce que nous entendrons dans la version finale.

D’après ce qu’il dit dans l’annonce qu’ils ont publiée sur Facebook, ils ne veulent tout simplement pas nous dire beaucoup de choses. Le nom de cet album sera un peu plus inconnu ainsi que sa date de publication. «Désolé, nous ne pouvons toujours pas vous dire quand il va être lancé! Pour l’instant, nous allons travailler sur les vidéos et l’art ”.

L’album n ° 5, comme ils l’appellent pour l’instant, arrivera comme une suite (assez tardive) au Royaume de Rust 2019. Cet album, bien qu’il n’ait pas un rôle emblématique, a eu des critiques positives dans la presse internationale. Voyons voir si onze ans plus tard, ils ont quelque chose d’intéressant à enseigner à leurs fans. Rappelez-vous cette grande Rola de Doves qui nous a fait chanter avec tout: