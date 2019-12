Vous souvenez-vous quand Pearl Jam a joué "Oceans" pour Israel Barrales, le fan mexicain décédé?

«Merci beaucoup d'être toi, Israël. Heureusement qu'ils ont joué votre chanson. Il devait sonner "Oceans" à Barcelone, c'était pour vous et vous le méritez "C'est ainsi que Ramón Ortíz dit au revoir à son bon ami Israel Barrales, un fidèle fan mexicain de Pearl Jam qui a perdu la vie quelques semaines avant d'assister à son onzième concert du groupe américain.

Vous souvenez-vous quand votre peau s'est hérissée cette fois où vous avez vu, pour la première fois, votre groupe préféré sur scène? Quand ils se sont battus de toutes leurs forces pour être le plus près possible du groupe et ils ont été laissés sans gorge pour chanter chacune de leurs chansons … Jusqu'où l'amour d'un fan pour son groupe préféré peut-il aller? Cette réponse n'est qu'un grand amateur de musique.

Tout a commencé en 2011, lorsqu'un groupe d'amateurs de Pearl Jam a décidé d'organiser et de créer une communauté de fans du groupe au Mexique. Il y avait environ 300 personnes et, parmi eux tous, il y avait Israël. «C'était toujours là. En hommage, lors de soirées, et même lancé au Chili pour voir Pearl Jam dans le Loollapalooza. C'était un bon fan et un grand ami», A déclaré Ramón dans une interview avec Sopitas.com.

Selon Ramón, membre de la communauté Pearl Jam au Mexique, Israël était une personne joyeuse qui, où qu'il aille, a toujours trouvé un moyen de se faire des amis. Malheureusement, il n'a jamais parlé à personne souffrant de problèmes cardiaques. «Il ne nous a jamais parlé de sa maladie, nous pensons que seule sa famille le savait. Mais de son frère, nous savons maintenant qu'Israël ne voulait pas être traité parce qu'il n'avait pas apprécié sa vie sans avoir à se limiter pour beaucoup de choses. »

Et c'était clair, ce qu'Israël ne voulait pas perdre, c'était l'opportunité d'assister autant que possible au concert de Pearl Jam. Son amour pour le groupe était si grand qu'il a non seulement assisté à tous les concerts offerts par le groupe au Mexique, mais a également lancé le festival Lollapalooza, au Chili, pour les revoir; et il était sur le point de recommencer en se lançant au concert du 10 juillet 2018 à Barcelone … mais il n'est pas arrivé.

Il y a trois semaines, Israël a envoyé un message vocal à ses amis pour les informer qu'ils étaient sur le point de l'opérer du cœur, malheureusement il n'a pas résisté à l'opération et est décédé.

Dans aucun des concerts auxquels Israël a assisté, il n'a pu entendre sa chanson préférée, "Oceans". Par conséquent, en entendant la triste nouvelle, la communauté des fans a commencé à déplacer des masses afin d'obtenir au moins un des membres pour en apprendre davantage sur l'histoire d'Israël et, en leur mémoire, ils ont dédié cette chanson … et c'est ainsi que cela s'est produit .

"‘Oceans’ était sa chanson préférée et je voulais l’entendre à Barcelone. Nous avons commencé à bouger. Nous envoyons du courrier, nous publions sur Facebook, nous envoyons des messages sur Instagram et sur Twitter. Un ami qui était en Italie a également donné une note à ses agents de sécurité pour nous les envoyer et nous avons déplacé le hashtag #PlayOceansForIsrael pour voir si nous pouvions le faire "

Ce qui a suivi ensuite, a ému tout le monde …

«Nous pensions que ce serait bien de jouer quelques notes pour quelqu'un de spécial ce soir. Il allait venir à notre concert ce soir, mais il a subi une opération cardiaque il y a quelques jours, il y a eu quelques complications et il n'a malheureusement pas survécu; les choses ne se sont pas bien passées, donc cette chanson est pour notre frère Israël »a déclaré Eddie Vedder, chanteur de Pearl Jam.

Pour Israël, qui aurait maintenant 34 ans, pour Ramon et toute la communauté des fans, PEarl Jam n'est pas seulement un groupe, mais ils font partie de sa vie. Ils sont la bande originale de votre quotidien.

«Pearl Jam signifie quelque chose de très important pour nous tous parce que c'est la bande originale de nos vies. Il y a de nombreux moments dans ses chansons: chagrin, tristesse, relaxation … de nombreux moments pour chacun. Il (Israël) pourrait être triste avec «Black» dans une déception amoureuse ou il était très heureux avec «Do The Evolution» et évidemment "Oceans" faisait également partie de la bande originale de sa vie … et maintenant il fera aussi partie de nous. Maintenant, nous pleurerons chaque fois que nous l'entendrons".

Bien qu'Israël n'ait pas pu atteindre le concert de Barcelone, Ramón espère que, où que se trouve son ami, il a entendu cette chanson que Pearl Jam a jouée exclusivement pour lui.

Voici la setlist de cette nuit …



Ce fut le dernier message d'Israël sur son compte Facebook personnel:

Et c'est ainsi que Pearl Jam s'est prononcé à cet égard:

Au revoir Israël et merci Pearl Jam!