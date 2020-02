Vous voulez des billets pour voir Bon Iver? Je m’engage à voter aux élections de 2020

Avant l’élection présidentielle de 2020, Bon Iver s’efforce d’enregistrer de nouveaux électeurs et de rallier le soutien à l’éventuel candidat démocrate.

Environ un mois après le jour du scrutin, le groupe folk a révélé qu’il jouerait trois concerts dans son Wisconsin natal. Le premier aura lieu le 5 octobre, à l’intérieur du Centre La Crosse; le lendemain, le 7 octobre, au Grand Théâtre; et une dernière représentation au Fox Cities Performing Arts Center le 8 octobre. Pour accéder aux billets en prévente pour ces spectacles, les fans doivent s’engager à voter pour un candidat à la présidentielle le 3 novembre.

Bien que les participants n’aient pas besoin de préciser pour quel candidat ils voteront, Bon Iver a accepté les représentations dans le cadre de 46 pour 46, une organisation politique qui a l’intention de tenir 46 concerts dans 46 villes pour soutenir le candidat présidentiel du Parti démocrate; chaque acte participant se produira dans son pays d’origine.

Le mois dernier, le leader de Bon Iver, Justin Vernon, qui s’est rendu sur Twitter pour annoncer la participation de son groupe à 46 pour 46, a joué lors d’un rassemblement de Bernie Sanders.

Apparemment, son engagement au sein du parti politique est profond, car lui et son groupe apporteront leur soutien à tous les candidats actuellement en lice pour la nomination.

Joe Biden a ouvert ses portes en tant que favori pour diriger le ticket du Parti démocrate pour 2020, mais sa position de leader a été perdue à la suite de plusieurs maladresses et controverses publiques. De même, Kamala Harris a commencé fort mais a été forcée d’abandonner, et l’élan d’Elizabeth Warren s’est, pour une raison ou une autre, au point mort. Les cotes (généralement exactes) de paris à Vegas ont actuellement le sénateur du Vermont Bernie Sanders comme favori pour la nomination, avec Michael Bloomberg, l’ancien maire milliardaire de New York, dans un deuxième temps.

Le président Trump a remporté les 10 votes électoraux du Wisconsin lors des élections de 2016, devenant le premier candidat républicain à la présidentielle depuis Ronald Reagan. Outre Bon Iver, huit autres artistes, dont Dashboard Confessional de Floride et Cha Wa de Louisiane, sont actuellement sur le point de donner 46 concerts pour 46 concerts.

La primaire démocratique du Wisconsin aura lieu le 7 avril.